Zoonosis recogió a un perro que perseguía a ciclistas y motociclistas en cercanías de la Autopista

Desde el Facebook de dicha área municipal informaron que hubo “varias denuncias” de los vecinos y que, al tratarse de una zona “sumamente peligrosa”, se tomó la decisión por el “riesgo de algún accidente”.

Zoonosis publicó que “nos acercamos y notamos que un perro en especial era el que corría las motos autos y hasta camiones, un verdadero peligro no solo para el animal sino para la gente que transita o espera el colectivo”. El lugar fue en la zona de la parada de colectivos del cruce de Ruta 28 y Autopista.

Una vecina atribuyó a que los perros pertenecerían a un hombre que vive en la zona, algo que no pudo constatarse, pero relató que “hace como un mes casi me mato por estos perros, no es la primera vez que me quieren morder en moto, o cuando los veo me tengo que dar toda la vuelta porque me dan miedo y si no voy sola voy con mi nene”.

Las autoridades de la Dirección de Zoonosis concluyeron: “Decidimos levantar el canino macho adulto castrado color marrón y negro, llevarlo al Hogar de tránsito canino municipal y le pedimos al dueño o responsable que se acerque a la oficina de Zoonosis”.