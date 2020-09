Otorgarán un subsidio a víctimas de violencia de género

A través del programa “Acompañar”, implementado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD).

La ANSES y MMGyD otorgarán una prestación económica para promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo por situación de violencia de género.

Se trata de un bono que consistirá en una suma de dinero no reintegrable, personal, no renovable y no contributiva equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) –vale recordar que, actualmente, es de $16.875–, que se abonará durante seis meses consecutivos; su finalidad será contribuir a solventar los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias.

En imagen, la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y la ministra del MMGyD, Elizabeth Gómez Alcorta.

En este marco, el Decreto 734/2020, publicado el 9 de septiembre en el Boletín Oficial, crea el “Programa de Apoyo y Acompañamiento a Personas en Situación de Riesgo por Violencia por Razones de Género –Acompañar–”, el cual es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Monotributo Social, Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Además, las personas incluidas en el programa contarán con acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial, de forma coordinada entre el MMGyD y los gobiernos provinciales y locales.