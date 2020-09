Vecino indignado tras un robo en su domicilio: “Nos ven trabajando concentrados y aprovechan”

Fue el lunes 31 de agosto por la tarde, cuando su dueño se encontraba trabajando en la carpintería que tiene junto a su padre.

Delincuentes sin identificar robaron una bicicleta que estaba estacionada en el patio de un domicilio de Estanislao del Campo al 200, límite entre los barrios Hermoso y Parque Joly, mientras su dueño estaba trabajando en un taller-carpinería de la zona.

Según el relato de la víctima, el robo se habría producido entre las 18:30 y 19:00 horas, cuando se dirigió con un flete a entregar muebles, quedando su padre a cargo del taller, contiguo a su hogar, que tiene un portón de un metro y medio con candado y un perro de raza ovejero. En ese último sector estaba ubicada la bicicleta, a tres metros del portón contra la pared.

Cerca de las 20:00 de ese lunes, el joven llamó a su padre para avisarle que el conductor del flete lo iba a llevar a su casa y por ende no iba a retornar al taller, por lo que le pidió que le guarde la bicicleta adentro, para no dejarla en el patio. Fue en ese momento que el padre constató que la habían robado, pese a que el portón se encontraba intacto y que el can no había alertado ninguna situación extraña, ya que “tiende a ladrar”, señaló la víctima.

“De alguna manera saltaron el portón, la agarraron y la pasaron por arriba. Nadie vio ni escuchó nada”, sostuvo el dueño de la bicicleta, y añadió: “Se aprovecharon de un descuido. Entiendo que estarían mirando y esperando el momento”.

Cabe destacar que esa área del barrio Hermoso es una zona de quintas y no suele circular mucha gente. “Nos ven trabajando concentrados y aprovechan el momento”, afirmó, indignado, el joven damnificado, que al día siguiente del robo intentó radicar la denuncia, “pero en la comisaría había mucho quilombo y no la hice, pero la quiero hacer para que quede registrada”.

Su insistencia por efectuar la denuncia se debe a que en la noche de ese mismo lunes le habrían intentado robar a un vecino rompiendo el alambrado, aunque no pudieron perpetrarlo debido a que los perros de éste no dejaron que entraran, pero la víctima afirmó que ese vecino tenía el alambrado roto.