ATE pide al Hospital Sommer una recomposición salarial para los trabajadores

La seccional local de la Asociación Trabajadores del Estado envió una carta al director del nosocomio, Gustavo Marrone, para solicitar “el pago de adicionales y/o incentivos”. Y avisa que irá los trabajadores irán al paro en caso de no obtener respuesta.

Desde el gremio manifestaron que “sabemos que en otros hospitales nacionales cercanos al Sommer, sí tienen pagos adicionales. Los trabajadores/as de la salud a pesar de los riesgos que afrontamos, seguimos adelante, agotados, desgastados, pero no aflojamos y hacemos un esfuerzo descomunal para seguir. Todos los días trabajamos con una sobrecarga laboral extrema, sin vacaciones, sin licencias, con miedo a los contagios.”.

Y agregaron: “Nuestros sueldos son insuficientes y como siempre, nos sentimos postergados. Por eso creemos, que a la brevedad nos merecemos una recomposición salarial, descontando el bono de Salud que resulta un paliativo. Reconocemos que en poco tiempo el Gobierno nacional recibió una herencia complicada, pero igual hizo una inversión importantísima en Salud, y que la delicada situación de la economía se agravó con la pandemia. Hemos esperado un tiempo razonable, pero no se nos puede pedir más esfuerzos, durante este tiempo de pandemia los trabajadores/as del Hospital Sommer hemos dado pruebas sobradas de responsabilidad y compromiso. Sabemos que hay buena predisposición en las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y de nuestro Hospital, pero creemos que este es el momento que tengamos una paritaria sectorial de salud y que nosotros estemos en las mismas condiciones de igualdad que compañeros de otros hospitales nacionales. Como es el caso de compañeros de ANSES, PAMI, entre otros”.

ATE exigió que “en un plazo mayor a tres (3) días hábiles se inicie un expediente y que las actuaciones sean remitidas a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación. Y que en un plazo no mayor a diez (10) días deberán expedirse de las solicitudes Mesa Negociadora Sectorial Salud, más apertura de Paritarias y Relaciones Laborales; y Pago de Adicionales. De no recibir respuesta en tiempo y forma, o de no abrir una mesa negociadora para tratar estos temas en breve, nos veremos obligados a realizar medidas de fuerza, porque la situación se hace insostenible y nuestros compañeros/as nos piden que de una vez por todas las realicemos. Se llevarán a cabo paro y movilización con distanciamiento social”.

“No queremos llegar a esta instancia con este Gobierno que es de trabajadores, para trabajadores, pero…no nos podemos permitir diferencias constitucionales con el personal de la salud”, concluyeron desde el sindicato.