Trascendió una denuncia por una golpiza al supuesto dueño de la casa incendiada en el centro

Se llama Carlos Alberto Segafredo, de 71 años. Su hermano, que falleció hace unos meses, era el propietario de dos terrenos linderos. Según contó a La Posta, ya había iniciado trámites de sucesión y denunció que fue brutalmente golpeado por una familia que ocupaba la casa del conflicto de hace unos días.

El miércoles 9 de septiembre alrededor de las 18 horas, se originó un conflicto que terminó con agresiones y una vivienda incendiada en la esquina de Marcos Sastre y Carlos Pellegrini, en pleno casco céntrico. Según se dijo en el momento, los incidentes se habían producido en el marco de una disputa por la posesión de la propiedad.

Carlos Alberto Segafredo, de 71 años, se comunicó con La Posta y contó que se trata de dos terrenos linderos, en uno de los cuales está la casa que terminó envuelta en llamas y en el otro una vivienda aún en construcción deshabitada. Según la documentación que aportó, los domicilios pertenecían legalmente a su hermano, que falleció hace unos meses, pero él ya tendría iniciados los trámites de sucesión.

Le dijo a La Posta que su hermano, por problemas de salud, hacía años no vivía allí y una familia había ocupado la casa del conflicto. Tras su muerte, Carlos dijo que se habría presentado en el domicilio para avisar que iba a instalarse en el terreno lindero. “Le dije a esta familia que mi intención no era molestarlos, sino preparar la casa para mudarme allí y que cuando tuviera la titularidad que la Justicia se expidiera. Yo cobro la jubilación mínima y trabajo de remisero para poder pagar un alquiler, pero me cuesta mucho. No tuvieron problemas con eso”, afirmó.

Sin embargo, contó que “cuando quise mandar a una persona que contraté para sacar un arbol, lo echaron. Y cuando me presenté, una semana antes del conflicto, a medir el terreno, aparecieron tres hombres que me increparon y me golpearon. Yo soy discapacitado coronario, tengo tres estent, me pegaron y si no estaba mi hijo para defenderme, podrían haberme matado”.

El viernes pasado, un grupo de personas que según Carlos serían “conocidos del barrio” se acercaron a la casa en cuestión y se enfrentaron a la familia que se encontraba en la casa. El hecho terminó con la vivienda incendiada. El hombre se encargó de decirle a La Posta que “yo no sabía lo que iban a hacer, por supuesto que no me gustó el accionar ni que la cosa terminara así. Ellos estaban muy enojados por lo que me habían hecho pero yo no los mandé a que los agredieran como me acusan algunos. Quiero que la Justicia resuelva esto”.