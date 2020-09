Pese a la pandemia, armaron un encuentro multimarcas con picadas hasta que los echaron

Fue nuevamente en la Autopista del Oeste, en la YPF de la mano Sur. Allí se encontraron distintos grupos de personas con motos de alta cilindrada y vehículos de colección. Hubo entre 250 y 350 personas y las típicas picadas. Al cierre, fue Ana Mottino con gente de Tránsito y los echó del lugar.

No es novedad que en ese punto de la Autopista del Oeste se generen actividades con autos y motos de tipo “recreativo”, por llamarlas de algún modo. Que la gente que es apasionada de los vehículos se junte, claramente no sería malo, pero el contexto actual, es muy diferente y si a la premisa de la “cuarentena” (que pocos cumplen y ya no se controla) se le suman las arriesgadas e imprudentes picadas de motos y vehículos (muchos circulando a más de 200 km/h), entonces este pasa a ser un escenario propicio para una tragedia.

Pese a que es una situación muy repetida, la Policía Vial, que es la que debe prevenir estas acciones sobre la autopista, no aparece casi nunca. Esta oportunidad, una vecina comerciante llamó para alertar y sobre el final de la jornada apareció la secretaria de Justicia y Seguridad, Ana Mottino, quien se metió entre los grupos de personas a los gritos a desalojarlos de allí. Pese a que no tenía policías de escolta y sólo iba acompañada de agentes de Tránsito, logró su cometido sin mayores altercados, aunque hay que decir, que muchos de los que se retiraron, lo hicieron a pura “picada”.

Algunos vecinos que se acercaron a ver autos de lujo y motos de alta velocidad decían “no estamos molestando a nadie”, pero luego reconocían que no es correcto hacer reuniones en Pandemia y que el riesgo de algunas maniobras en velocidad, tampoco se aplican, ya que la autopista no es un escenario de piruetas y competencias. Distinto es el encuentro multimarca, que si fuera la ocasión una normal, sin pandemia, quizás sería como tantas otras veces donde incluso se alienta a esa actividad, pero en otro tipo de marco. No hace falta hacer mucha memoria para recordar el video que en esta misma cuarentena se mostró de un joven que se cayó de la moto por hacer “stunt” en ese mismo lugar.

Ana Mottino: “Vamos a hacer un pedido a Policía Vial para que haga presencia en estos lugares”

La secretaria de Seguridad municipal habló con La Posta tras el desalojo de la gente congregada para el irregular evento y dijo: “Hubo varios llamados que denunciaron esta irregularidad. Ha pasado en otras ocasiones, a veces se llega a tiempo y otras veces no. La impronta es la de respetar el decreto nacional. Respetar las normas. Esto no está permitido. Me informaron que venían de Mercedes. Había carreras clandestinas y apuestas, y eso tiene que ver con la ilegalidad”.

Además, contó: “Conversé con algunos grupos, hay gente que entendió amablemente y se retiró del lugar. Con otros costó un poco más y por eso fue más autoritario el desenlace. Fui ayudada por la gente de Tránsito y de la Policía para disuadir situaciones como estas que son irregulares. La Policía Vial tiene competencia en esta zona. Visto y considerando que ya estabamos por acá, consideramos que teníamos que tomar medidas al respecto porque somos autoridades también”.

Por último, cerró: “Estas cuestiones traen aparejadas accidentes, muertes. El punto es evitar desenlaces fatales. No es sólo una exhibición, generalmente se esconde atrás de eso una carrera o picada. La Policía Vial hace las infracciones y secuestros, si venían ellos no iba a quedar ni una moto, se iban a secuestrar todas. Se va a enmarcar desde la Secretaría de Seguridad un pedido de servicio para que la Policía Vial haga presencia en estos lugares”

Julieta Gudiño, comerciante local: “Toda esta gente acá en un gran show y los gastronómicos sin poder abrir”

La comerciante Julieta Gudiño, dijo: “Cuando vi esto me enojé muchisimo y me comuniqué automáticamente con la secretaria de Seguridad para expresarle lo que estaba pasando. Es una locura la cantidad de gente que hay sin distanciamiento, que haya picadas de motos y autos en la Autopista. Y lo que más me indigna es que no dejan laburar a los gastronómicos, que sigan sin poder abrir. No hay criterio o lógica. Toda esta gente acá en un gran show y los gastronómicos sin poder abrir.

Además, agregó sobre el accionar de las autoridades: “Está bueno que respondan los que tienen que responder. Cada vez que llamamos y necesitamos algo responden automáticamente. Esperemos que no se vuelvan a juntar”.

Y cerró: “Es una negligencia lo de las picadas, porque después los que tienen que levantar el cuerpo de un accidente son los Bomberos, Defensa Civil, Vialidad, que después se terminan contagiando por una manga de irresponsables”.