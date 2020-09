Trabajan en una nueva normativa para regular la utilización de agroquímicos

Lo confirmó el director de Política Ambiental municipal, Leandro Souki. Además, se refirió a las inspecciones a empresas e industrias, a los proyectos sobre la reserva natural y la radicación de industrias al distrito.

A raíz de múltiples denuncias por fumigación con agroquímicos, como ocurrió en los barrios La Ermita y San Carlos, desde la Dirección municipal de Política Ambiental anunciaron que se está trabajando en la elaboración de una nueva normativa para tratar dicha problemática, según manifestó su titular, Leandro Souki, en una entrevista al programa “Sumate que no resta” de Radio Municipal 89.5.

El director de dicha área, dependiente de la Secretaria de Producción, Economía Popular y Trabajo, contó que se está avanzando en la nueva normativa tras una convocatoria a vecinos de zonas afectadas, productores pequeños, medianos y grandes, equipos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y demás los actores involucrados en la situación.

Souki explicó que si bien no hay restricciones para la venta de agroquímicos, “esta es una acción que se puede sancionar -de hecho, algunos aplicadores recibieron sanción por no cumplir los requisitos- y regular de alguna manera”, y que lo que se intenta con la elaboración de esta futura ordenanza es contemplar el proceso agroecológico con un tratamiento en conjunto, ya que “de lo contrario, no serviría en forma alguna”, afirmó.

En otro orden, se refirió a la fiscalización de empresas e industrias, con el objetivo de que se cumplan los reglamentos correspondientes a prevenir situaciones de riesgo ante el coronavirus. En este sentido, Souki explicó que existen empresas en las que, por un motivo de producción, es necesario que los trabajadores y trabajadores estén muy próximos y, además, trabajando a bajas temperaturas; no obstante, la zona más conflictiva se registra en vestuarios y comedores, factor por el cual Souki puso énfasis en las recomendaciones y toma de precauciones ante la pandemia.