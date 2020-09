Nuevo quite de colaboración del personal de la Dirección de Tránsito municipal

Tras el reclamo de la semana pasada, se reavivó el conflicto en el área dado que los empleados aseguran que no se cumplieron los compromisos asumidos por las autoridades.

Con el apoyo del Sindicato de Trabajadores Municipales, el personal de la Dirección de Tránsito municipal había mantenido tensas reuniones en la mañana del pasado miércoles 9 de septiembre en el marco del reclamo por mejores condiciones laborales: denunciaban falta de ropa y elementos de trabajo y mal estado de los vehículos para movilizarse.

Según fuentes gremiales y el propio personal, “de cuatro vehículos, tres están parados por roturas y sólo uno anda pero muy deteriorado”. Tras la asamblea, se resolvió la entrega del material de trabajo (chalecos, linternas, entre otros) y de dos vehículos para el sector. “Uno de Defensa Civil y otro particular”, habían comentado.

Lo cierto es que esta mañana, se supo que “la camioneta de Defensa Civil está en malas condiciones y la camioneta particular no la podemos usar porque no se la puede identificar como móvil del área. Si llegamos a parar a alguien con ese vehículo, va a pensar que los estamos por robar”. Y el personal agregó: “Si llegamos a tener un accidente y ocurre una tragedia o lastimamos a alguien por las condiciones de los vehículos, nadie se hará cargo y el garrón lo tendrá el empleado que conducía”.

Por el momento, desde temprano, se desarrolla un nuevo quite de colaboración por este reclamo. Fuentes gremiales comentaron a La Posta que “los empleados que colaboran lo hacen a pie. La ropa y elementos los entregaron pero en la situación con los vehículos aún no se resolvió”.

Foto: archivo.