IFE: qué dijo la titular de ANSES sobre la futuro del bono de $10.000

El bono de 10.000 pesos que entrega la ANSES a trabajadoras y trabajadores que se vieron afectados por la crisis, continuaría pero se modificarán algunos beneficios.

La continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus en muchas provincias , llevó al Gobierno a pensar en brindar una vez más el Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) y como será la entrega del mismo. De esta manera, sería la cuarta edición del bono de 10.000 pesos que entrega la ANSES.

Si bien desde el organismo previsional no dieron mayor información sobre el nuevo pago, sí adelantaron que mientras dure esta situación de emergencia, continuará la ayuda del Estado con este bono.

La titular de Anses, María Fernanda Raverta, informó que este beneficio, que está siendo evaluado, ya no se entregaría a nivel nacional, sino estaría destinado exclusivamente “a aquellas zonas cuya cuarentena está en las fases más bajas”.

“Recordemos que fue una medida excepcional tomada por el presidente de la nación y que a medida que transcurrió el tiempo y la pandemia, fue necesario volver a pagar ese ingreso familiar. Lo que discute es cómo vamos a tener una Argentina que genere trabajo, ese dinamizador de la economía para volver a poner a la Argentina de pie, todo esto en momentos particulares“, afirmó Raverta.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al IFE?

– Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

– Tener entre 18 y 65 años.

– No convivir con mis padres en caso de ser menor a 25 años.

– Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; una prestación de desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

– El IFE es compatible con el cobro de la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) y el programa Progresar.

– No encontrarme privado/a de la libertad, bajo cualquier modalidad.

¿Cómo puedo saber si califico para cobrar el IFE?

Para conocer si cumplís con todas las medidas establecidas por Anses, debés ingresar a anses.gob.ar, luego entrar en la sección Ingreso Familiar de Eemergencia. Siempre tener a mano el número de CUIL y Clave de Seguro Social, fundamentales para realizar este trámite.