Los trabajos sobre la Ruta 7 ya atraviesan el casco urbano camino a Luján

Se está realizando el raspado y la colocación del nuevo asfalto sobre el carril con sentido a Moreno, el cual genera cierto nivel de demora en la circulación de vehículos.

Las obras sobre Ruta 7 siguen su curso en territorio rodriguense y este martes 22 de septiembre, se pudo observar que las tareas ya atraviesan el casco céntrico del distrito, más precisamente desde la avenida España hasta la altura del Cementerio Municipal (a 150 metros del semáfaro), sobre el carril con sentido a Moreno.

Lo que se está haciendo en ese tramo de la ruta es el raspado de la Bernardo de Irigoyen para la posterior colocación del nuevo asfalto (cabe aclarar que no será pavimento).

Esto ocasiona ciertas demoras en el tráfico de vehículos, los cuales no son desvíados hacia calles paralelas, sino que circulan sobre un carril improvisado que apenas traspasa la banquina. No obstante, las demoras no se darían en grandes niveles.

Se estima que una vez que esté resuelta la intervención sobre el carril con sentido a Moreno, se empiece por el carril contrario (con sentido a Luján).

Afortunadamente, el clima de las últimas semanas ayudó bastante a que los trabajos sean continuos y no interrumpidos.

