Allanamiento, drogas y detenidos en una casa del barrio Los Viveros

Fue en la tarde del miércoles 23 de septiembre en una vivienda de la calle Aristóbulo del Valle al 600, donde hallaron marihuana y elementos compatibles con la comercialización de la sustancia. Además, aprehendieron a tres sujetos.

Según informó la Secretaría de Seguridad, se incautó “gran cantidad de picadura de marihuana y otros productos no autorizados de la misma elaboración de cannabis, dinero en efectivo, balanzas, plantas, elementos de cortes y celulares”.

La titular del área, Ana Mottino, dialogó en exclusiva con La Posta y expresó que “en un sector de la casa había una plantación, un tipo de producción casera que es una práctica típica del narcomenudeo. Lo que me estaban diciendo acá de Drogas Ilícitas es que podían traer material de afuera como semillas y otros productos. Este tipo de investigaciones llevan generalmente un seguimiento de un mes o dos meses”.

Y continuó: “Hubo una denuncia de hace dos o tres meses. Estos lugares tienen asiduidad de público de rutina, y que se descubre fácilmente en la investigación. Siempre llega la misma moto, la misma personas, se ven actitudes de pasamanos, compatibles con este tipo de eventos, es fácil desentrañar el delito”. Además de la picadura de marihuana para los cigarrillos, también se supo que en el lugar se vendía aceite de cannabis.

La funcionaria confirmó las aprehensiones: “Se comprobó dos personas en la venta y adentro hay otra persona más, mayor”. Se supo que los detenidos no permanecerían mucho tiempo privados de su libertad, dado que no tendrían antecedentes y que, pese a que no hay marco legal, el aceite de cannabis no se toma con la misma severidad,

Por último, explicó que la presencia de la Policía Ecológica tiene que ver con la prevención sanitaria en el marco de la pandemia y que, una vez que se realiza el allanamiento y se “pone a resguardo el lugar”, el personal de dicha área entra al domicilio y realiza una sanitización. También explicó que los operativos por drogas y sus investigaciones están siendo manejados por “una oficina temática en investigaciones de drogas a cargo de Nicolás Rapazzo”, que se desempeña en la UFI N°9 pero que dichas investigaciones quedan “subrogadas en la UFI 12 con asiento en Moreno”. Igualmente, “cualquier vecino puede ir a la UFI 9 a denunciar narcotráfico y la investigación irá a la oficina del Dr. Rapazzo”.