Siguen las quejas por las facturaciones desmedidas de Edenor: vecina denunció un insólito aumento

Los cálculos inexactos de consumo, se sabe, se agravaron con la cuarentena y las faltas de mediciones que motivaron los “cálculos aproximados”. Vecinos denunciaron importes desmedidos y que, tras reclamos, aún no tienen respuesta de parte de la empresa.

Uno de los casos más significativos es el de Gisela, una vecina de la Av. Bernardo de Irigoyen al 100 que sufrió un incremento excesivo de su facturación pese a que durante un mes ni siquiera estuvo viviendo en su domicilio.

“En el período de julio, como estabamos en remodelación, estuvimos viviendo en la casa de mi mamá”, contó la vecina. En esa boleta le llegó un importe de más de $1800 pese a que el consumo indicaba 0 Kvh. Había $1400 aproximadamente pertenecientes al ítem “Otros conceptos”, por el cual la empresa estima ajustes o modificaciones por errores en mediciones usualmente aunque no comunica específicamente a que se debe el monto facturado.

La boleta siguiente, también con nulo consumo, tuvo una facturación acorde: $54. Sin embargo, y de manera insólita, la posterior llegó con un importe de ¡$38.000! y un consumo de más de 15.000 kvh. Y no quedó ahí, ya que como Gisela no pagó esa boleta, la última tuvo un importe de $76.000 (incluyendo el saldo anterior no abonado).

“Tenemos una casa de familia, apenas dos focos y una estufa. Una locura”, manifestó indignada Gisela. Y dijo que semanas atrás, empleados de la empresa se habían acercado a la zona para efectuar una medición en un medidor de un vecino y ella les pidió que revisaran el suyo. “Me dijeron que tenía que llamar a opción 2 pero nunca atiende nadie. Cuando vinieron de casualidad y revisaron, me dijeron que estaba mal tomado. Y que tenía que seguir insistiendo”. Pero aún no obtiene respuesta.

Las facturas y el salto insólito en la facturación









Otros reclamos

Valeria, vecina de la calle Tilcara, denunció que una factura le llegó por un importe de $125.000. “Desde Edenor me decían que era un ajuste por consumo que no me habían facturado por un problema en el medidor desde 2018. Hice denuncias al ENRE y Defensa al Consumidor, cartas documento. Al final me dijeron que pagara alrededor de poco más de 40.000 pesos en 12 cuotas sin interés y accedí a pagar cuotas de $4.000 para terminar con esto. Sin embargo, en septiembre le llegó una factura de más de $30.000. “Ya avisé que no la pienso pagar”, dijo enojada.

A nuestro medio llegaron diversos mensajes de vecinos con facturaciones de hasta más de $300.000 aunque no todas pudieron chequearse como cuestiones vinculadas a errores de facturación. Si pudo observarse que muchas de las boletas tenían importes elevados en el ítem “otros conceptos” en los que muchos usuarios reclaman que la empresa les aduce algún cobro retroactivo por algun “error” en mediciones anteriores, algo muy difícil de comprobar por el vecino y que deriva en terminar pagando de más.

Se recomienda estar muy atento a tres puntos fundamentales a la hora de evaluar la factura: el primero es revisar el consumo en cantidad de Kvh; luego revisar la categoría de usuario (residencial o industrial) que se establece de acuerdo al consumo y que define el valor del Kvh y del “Cargo Fijo” y luego los ítems de “Cargo Fijo”, “Cargo Variable” e “Impuestos”.