El miércoles 23 de septiembre se conoció el fallecimiento de Camila Rodríguez, quien militaba en la Izquierda Socialista de General Rodríguez desde el año pasado y en el movimiento feminista dentro del partido, Isadora Gral. Rodríguez, desde 2016.

Camila padecía de diabetes desde los 17 años y la trataba diariamente. “No tuvo problemas hasta la pandemia. El estar encerrada le hizo desordenar su alimentación y le aparecieron indicios en la piel. Cuando pidió turno se lo dieron para el lunes pasado, pero no llegó a ir porque se descompuso el domingo”, contó Cristian Duarte, referente del movimiento en nuestro distrito.

En principio, la joven militante fue internada en la Clínica Centro, pero por pedido de sus familiares, la trasladaron al Hospital Sommer, donde le diagnosticaron un cuadro avanzado. Si bien los profesionales no descartaban la presencia de COVID-19 en su organismo, esto fue descartado a los dos días cuando el test arrojó resultado negativo.

Debido al avance de la diabetes sobre su brazo derecho, debieron amputárselo al inicio del miércoles. “Había pasado una diálisis, todo parecía repuntar pero no aguantó y falleció a la noche”, lamentó Duarte.

“Camila estaba por terminar su casa con su pareja y por recibirse de docente. Fue parte muy importante de la conduccion de Isadora no sólo porque tomó las banderas movimiento, sino porque era de esas personas que trabajaban en el anonimato”, recordó el referente de la Izquierda Socialista local.

Camila era un referente de lucha en cualquier lugar donde ocupará su humanidad…

Lo era en su familia, a quienes les dejó el mensaje claro que antes que ella siempre estaban los demás…

Lo era entre sus amigos y compañeros de estudio, que siempre que había que organizarse ella era de las primeras en tomar la tarea…

Lo fue sin dudarlo cuando la ola feminista toma las calles y la lucha por sus reivindicaciones, transformándose en una columna vertebral de ISADORA…

Y lo fue, como no podría ser de otra forma, en la organización de Izquierda Socialista ya sea en mujeres, juventud o cuánta tarea haya por tomar.. ella ya era una trotskista en su vida y su constante postulación le hizo encontrar un lugar, su lugar…

Eso es la historia, muy cierta por cierto, desde una óptica. Desde la otra óptica y no menos verdadera es la que significó para nosotros conocerte y llenarnos de vos, la de tus compañeras que hoy te lloraron porque se les fue una amiga, una hermana.. ¡¡¡Una imprescindible!!! La de tus compas de Izquierda Socialista que hoy te despedimos tan temprano sin entender demasiado y con gran dolor, pero sobre todo la de la clase obrera y el feminismo que hoy pierde una gran luchadora… De alguien que marcaba cuál era el camino… que había decidido dedicar sus días a la lucha por no saber claudicar… Lo que no estaba bien…

Hay que cambiarlo… Cami lo sabía y Camí actuaba en consecuencia…

Nos dejaste eso y mucho más… Cada palabra que tus hermanas de luchas escriben con gran dolor en las redes… lo que significabas para tus seres queridos en las palabras de tu padre, madre, hermano o compañero de vida hoy en tu despedida.. Nos dejás también las ganas de seguir luchando. Porque es lo que vos harías en nuestro lugar…

CAMI QUERIDA EN CADA LUCHA TE VAMOS A RECORDAR…. ¡¡¡HASTA EL SOCIALISMO SIEMPRE!!!