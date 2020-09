Falleció la enfermera rodriguense reinfectada de Covid-19

Fue el domingo 27 de septiembre en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde se encontraba internada. Tenía 58 años. Su hija, la primera paciente local reinfectada cuestionó que le dieran el alta médica sin hisopado de control, tras lo cual su desmejora fue acelerada hasta el triste desenlace.

Marta Haydeé Duarte había tenido síntomas compatibles con coronavirus el 31 de julio y, tras acercarse a la Clínica Güemes de Luján y con un posterior aislamiento domiciliario, el día 14 de agosto recibió el alta médica. “Se la mandaron por whatsapp, sin hisopado de control”, comentó su hija, Valeria, la primera reinfectada de Covid-19.

Aunque se trataba de un protocolo establecido a nivel nacional, el hecho de que un estudio no constatara la ausencia del virus indignó a la hija de la enfermera que se desempeñaba en la Clínica Centro y que, días después, volvió a sentirse mal. Estuvo internada en la clínica dos veces y en la última, fue derivada al Hospital Mariano y Luciano de la Vega el pasado 26 de agosto. Su situación empeoró al punto de necesitar asistencia respiratoria mecánica. Y aunque días atrás había presentado una leve mejoría, la triste noticia llegó este domingo.

Marta y su hija, Valeria.

La muerte de Marta refuerza los cuestionamientos sobre el protocolo por el que se consideran recuperados los pacientes sin un testeo previo. Valeria, su hija, en medio del dolor considera que el tratamiento y la atención fue insuficiente y que en realidad su madre no se reinfectó sino que nunca estuvo recuperada. Paradójicamente, horas antes de conocerse la noticia y con su madre en grave estado, había publicado en su cuenta de Facebook un descargo en el que había manifestado que “si le hubieran hecho en su momento antes del alta, el hisopado, ella no estaría asi, pero como dicen, es mucho dinero, no se puede gastar, por eso ya no hisopan para dar alta. A mi si me hisoparon, no se porque, quizás porque mi caso y el de mi mama salió hasta en TN. Pero fue tarde, porque arruinaron a alguien, que no lo merecía, alguien que luchaba para sacar a sus pacientes adelante, alguien que trabajaba de enfermera desde hace 34 años, haciendo lo que ama y ahora esta en una terapia intensiva, luchando por su vida. Lamento si alguien se enoja pero el dolor, la bronca y la impotencia que siento, es mucha”.

Hoy, tras la enorme pérdida, publicó: “No sé como expresar el dolor que siento. Tenía toda la esperanza de que saldría y volvería a nuestro lado. Fue el día más doloroso en la vida de mi hermano y la mía”.