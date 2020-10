Estaba sola con sus nenas, le rompieron una ventana y entraron a robarle

El hecho ocurrió en la noche del viernes 2 de octubre, alrededor de las 20.40 horas, en una casa de la calle Indio a metros de Balbín.

Allí, una mujer se encontraba sola con sus hijas pequeñas cuando escuchó ruidos del otro lado de la puerta. Cómo esperaba a su marido, preguntó si era él e instantes después vio cómo dos delincuentes intentaban ingresar.

Según la dueña del dúplex que alquila esa vivienda a la mujer y que, a su vez, vive al lado, “rompieron un ventanal y el picaporte de la puerta e ingresaron, justo en el momento en que mi inquilina corría hacia el primer piso junto con sus hijas y se encerraba en un dormitorio. A mí me llamó el marido de ella porque al parecer estaba hablando por teléfono con ella en el momento en que ocurrió todo y se asustó, no sabía que pasaba. Yo me asomé por la medianera y grité que había llamado a la Policía, aunque tenía miedo porque no sabía si los ladrones seguían ahí. Afortunadamente se fueron rápido porque cuando nos acercamos con mi esposo se habían ido”.

Además, la propietaria y vecina de la víctima relató que “los delincuentes eran bastante agresivos según lo que me contó ella, la apuntaron con un arma. Se llevaron la billetera con dinero y documentación y huyeron”.