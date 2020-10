Desesperado pedido de ayuda para una familia del barrio Almirante Brown

Una madre y su hija de 6 años diagnosticadas con enfermedades terminales viviendo en una casa pequeña en la que duermen seis personas prácticamente hacinados y en plena situación de vulnerabilidad económica y social. Otra familia pide ayuda a la comunidad para darles una mano.

El día estaba gris. Llovía. Y una vecina de la zona de Las Latas la vio: Natalia, de 33, caminaba por las calles junto a sus hijos de 12 y 13 años vendiendo rosquitas. Se le dio por preguntarle por su situación previendo que sería delicada para estar allí padeciendo la lluvia en busca de algún cliente.

Natalia se lo confirmó: una precaria vivienda en el barrio Almirante Brown (sobre la calle Estados Unidos al 700), cuatro hijos de 13, 12, 11 y 6. Con la más pequeña comparte una dura enfermedad: cáncer en la columna. Además, vive también junto a su pareja de 56 años que padece problemas visuales y articulares y no tiene un empleo regular aunque realiza “changas”.

La vecina de Las Latas decidió ayudarla y Daniela, su ahijada, que vive en Luján, inició una campaña para conseguir donaciones para la familia. Cuando se puso en contacto con Natalia descubrió más problemas que forman parte de lo cotidiano y que, considera, son cuestiones de necesidades básicas.

Daniela comentó a La Posta que “Natalia vive con su pareja que no es el padre de los chicos. El padre sólo le pasa el salario pero no la cuota alimentaria. Ella llegó a dejar su tratamiento contra el cáncer para enfocarse en el de su hija, a quien le realizó estudios de manera particular porque en la salud pública tardaban demasiado y para pagarlos tuvo que vender cosas de su casa. No tienen mesa, comen sobre una tabla y duermen todos en un habitación. Necesitan ayuda”.

La joven lujanense contó que la familia subsiste gracias a las changas que puede hacer el marido de Natalia y a los emprendimientos de ella, que son vender pizzas y fabricar muñecas artesanales, aunque poco alcanza. En paralelo, buscan ampliar la casa con la construcción de otra habitación que ya inició. “Conseguimos que en Desarrollo Social nos dieran $12.000. Nos donaron algunas chapas y tirantes, faltaría comprar aberturas, machimbres, material para revocar las paredes, entre otras cosas, porque mercadería siempre se necesita”, dijo.

En conclusión, Daniela informó que lo principal a conseguir para la familia de Natalia es:

Machimbres y tirantes

Una puerta y dos ventanas

Una mesa

Retazos de telas y acrílicos (para que Natalia pueda fabricar muñecas que vende)

Pollo y cereales (lo que debe comer la hija de 6 años con cáncer)

Cualquier tipo de alimentos y productos de limpieza

