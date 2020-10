Robaron un auto estacionado en cercanías de la Plaza Central

El hecho ocurrió el martes 6 de octubre pasado el mediodía. La víctima contó que el vehículo estaba cerrado y con dos traba-volantes activados.

Un automóvil Fiat Duna de color rojo, patente BCI 804 -modelo ‘96-, fue sustraído mientras se encontraba estacionado sobre la calle Sarmiento, “detrás de la Plaza Central”, según precisó la víctima, quien afirmó que al momento del robo estaba en una casa de cobro de servicios.

“Tardé 15 minutos en pagar y cuando volví ya no estaba”, declaró. Además, manifestó que si bien el auto “estaba cerrado con llave más dos traba volantes, igualmente se lo llevaron”.

Por último, se mostró pesimista respecto de la aparición de su vehículo: “Ya no creo que aparezca”, señaló, y también muy indignado: “Es el segundo auto que me roban; el primero me lo sacaron en 2019. Esto está cada vez peor”, expresó.