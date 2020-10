Un concejal opositor y una oficialista hablaron del proyecto para llamar “Nestor Kirchner” al Camino a Navarro

Tras el manifestación de los vecinos de dicha arteria en oposición a la iniciativa impulsada por el bloque del Frente Todos, una de las concejales que motorizó el proyecto, Agustina Victoriano, se refirió al tema en declaraciones radiales a Radio Municipal. También opinó el concejal de Juntos por el Cambio, Fabián Polverini.

Victoriano y Reinaldo Torres son los impulsores de la propuesta que busca el cambio de nombre de dicha arteria que une la zona sur del casco céntrico con el barrio Bicentenario, el aeroclub, el country El Nacional y la Ruta 6.

Luego de la presentación, vecinos de dicha calle se concentraron para reclamar y manifestar su rechazo. Silvia, la vecina que había convocado la protesta, había aclarado que su fundamento no es político, sino que hizo referencia a que el cambio de nombre conllevaría cambios de DNI, en los impuestos y bancos, entre otros. Y había declarado que también se trata de una cuestion de identidad, de nostalgia: “Hace 52 años que mis documentos dicen esa direccion, también los de mis hijos y los de mis papás ya fallecidos”.

Por último, Silvia había concluído: ““No es justo que en pandemia quieran movilizarnos, porque los vecinos no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. En plena cuarentena, dos concejales quieren que nosotros rompamos la cuarentena para acercarnos al Municipio. Nosotros no podemos llegar nunca al 40%. Tendríamos que salir casa por casa a hablar con los vecinos, entre los cuales hay algunos muy ancianos, con cormobilidades y enfermedades preexistentes”. Calificó la iniciativa de “injusta, oportunista y autoritaria” y cerró con que la prioridad debería ser otra debido a que la calle “es un basural y un lugar propenso a accidentes”.

La opinión de Victoriano y Polverini

Victoriano expresó: “Más allá de que representa nuestro movimiento político fue un presidente democrático, hemos acompañado proyectos de otros bloques políticos para imponer nombres de otros presidentes en otras calles, como Raúl Alfonsín, por ejemplo. Pero obviamente lo vamos a hacer consensuando y hablando con los vecinos y las vecinas. Estos proyectos deben salir con consenso de todos los bloques. Estamos en democracia y los desacuerdos son aceptables. Esperamos que haya respeto como hemos sido respetuosos con otros proyectos. En el lugar que estamos, institucional, y como hemos llegado a través del voto popular, nos parece interesante reivindicar a aquellas personas que han llegado con el voto popular también”.

Además, concluyó en que la pandemia “no nos puede limitar de trabajar en otras cuestiones. Presentamos proyectos en el marco de la pandemia y también propone este tipo de iniciativas“.

Polverini, por su parte, remarcó: “En mi parecer, en estos momentos, situaciones de cambio de calle dan a que no es el momento o la oportunidad. No cuestiono los nombres, forma parte de la democracia y me parece perfecto. Estoy con los vecinos, estoy con la gente, y está esperando de nosotros unos gestos que tienen que ser más allá de un nombre de calle. Está bueno homenajear a alguien, pero hay momentos y momentos. En este, con una situación delicada en el ámbito de la salud, la economía, no debería demorarnos un minuto esto. Y generamos rispideces que podríamos evitar”.

En la sesión del Concejo Deliberante de este jueves 8 de octubre, el proyecto se giró a la comisión de Legislación y Reglamento.