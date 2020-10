Lo investiga la DDI y le iniciaron acciones por un comentario en el Facebook del Intendente Mauro García

Gastón Roca, de 30 años, fue notificado por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) por un comentario que escribió en una publicación que Mauro García hizo en la red social en agosto. Desde el oficialismo lo calificaron de “amenaza” y el ex jefe comunal, Darío Kubar consideró que el accionar policial fue una “persecución” y un “apriete” de tinte político.

Gastón Roca, de 30 años, había comentado en un posteo del Jefe Comunal sobre la profesionalización del Grupo de Prevención Motorizado en el que se ve a agentes entrenando disparos de arma de fuego. Roca había escrito: “Como no te pusieron a vos para practicar tiro al blanco, payaso, que va a ser de Rodríguez con estos políticos”.



El post de Mauro García y el comentario de Roca.

Roca explicó a La Posta que “fue el 13 de agosto al mediodía. Esa misma tarde, a las 19 horas, me escribió por Facebook un perfil de nombre Emilia Gómez que me pedía un teléfono diciendo que era de la DDI y que tenían que hablar conmigo. Como no se lo di, me dio un número y me dijo que me comunique y que hable con una oficial de apellido Nieto que me iba a explicar el motivo del contacto”.







Capturas que hizo Roca del contacto de una supuesta agente de la DDI.

Finalmente el vecino contó que habló por teléfono y que le comentaron que se comunicaban con él por un comentario y que debía acercarse a la dependencia, “pero les dije que me tenían que hacer una notificación judicial”.

Y agregó: “Al mes, compartí una publicación que hablaba de las penalizaciones de Facebook a comentarios y puse que por menos que lo que se veía en la foto, a mi me habían llamado de la DDI. Ese mismo día me volvieron a llamar diciendome que tenía que presentarme. Mi entorno, familia, amigos, me decía que no vaya sólo sin que quedara asentado en algún lugar que ellos me convocaban. Así que no fui”.

Roca comentó que en septiembre “un abogado que me ofreció Kubar fue y pidió la notificación” y que, este miércoles 7 de octubre, “cuatro personas de civil se presentaron como policías en mi casa, le dijeron a mi mujer que me estaban buscando. Yo estaba de viaje, soy camionero, y ella se los informó y le dijeron que me iban a citar. Ella les pidió la notificación judicial pero no se la quisieron dar. Tomaron los datos de la calle, las entrecalles, las casas, y se fueron”. Tras aquella situación, había hecho un descargo público en la red social en el que había sido contundente: “Si me pasa algo quiero hacer responsable a una sola persona, nada más” en alusión al Intendente.

Finalmente, el vecino contó que este jueves 8 de octubre, “la Policía, esta vez uniformada, se acercó a mi casa y me llegó la notificación. Me presenté en la DDI con Natalia Ruiz. Me informaron que actuaban de oficio”. Y La Posta pudo confirmar que el joven se encuentra imputado en una causa penal caratulada como “averiguación de ilícito”.

El caso, por la secuencia de los hechos, se asemeja mucho a los que tomaron relevancia a nivel nacional como el reciente episodio del youtuber “El Presto” por una amenaza en Twitter contra la vicepresidenta Cristina Fernández y el de un joven de 20 años que había sido detenido por un tuit de la misma índole contra el ex presidente Mauricio Macri.

Llama la atención, igualmente, que la denuncia haya sido de oficio y que la DDI esté mirando el Facebook del Intendente y no tanto los de los muchos delincuentes y estafadores que cada día son noticia. Más allá de eso, voces del oficialismo hicieron alusión a la obligación de “hacerse cargo” judicialmente de este tipo de comentarios, dando por hecho una amenaza de muerte en lo que parece ser más una agresión innecesaria o un chiste desagradable que una declaración de intenciones concretas. También se habló de una actitud de “machito” por las redes y de “llorón” por el descargo del vecino tras ser notificado por la Policía de la formación de una causa penal.

En defensa del vecino, el ex Intendente, Darío Kubar, realizó un duro descargo en su cuenta de Facebook en el que dijo: “Si haces un comentario en las redes sociales manifestando disconformidad con el intendente o la gestión local la policía mediante la DDI (división de investigaciones), te contacta al minuto por tu messenger, te dan el teléfono de la brigada para que llames inmediatamente así…. ‘ellos te explican por tu comentario inapropiado’. Si no vas averiguan dónde vivís, es decir, hacen inteligencia, y van cuatro personas de civil que se identifican como policías a tu casa, en auto no identificado, y le dicen a tu esposa delante de tus hijos que ya te van a citar. ¡Esto pasa en nuestro pueblo!” Mientras se dedican a perseguir a los vecinos por sus opiniones….En toda la ciudad los delincuentes están de fiesta….te roban, te golpean, te sacan todo lo que con tu esfuerzo conseguiste y nadie hace NADA!”.

Y agregó: “Solo les voy a decir algo a los responsables políticos de cuidar a la gente de mi pueblo, voy a ir a fondo hasta que caigan los quienes llevaron adelante y diseñaron este atropello a la Libertad y a los principios de nuestra Democracia que tanta sangre le costó al pueblo Argentino conseguir, no voy a permitir patotas y grupos de tareas armados apretando a los vecinos. En mi gestión me enfrenté a lo peor, a las Mafias y a los Narcos y no me tembló jamás el pulso…y ahora MENOS!!!”