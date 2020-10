Accidente en el Acceso Oeste en el límite entre Luján y Gral Rodríguez

Ocurrió en el kilómetro 59 de la Autopista, muy cerca del cruce con la Ruta 6 en el límite entre ambos distritos. Habría tenido lugar en la madrugada de hoy.

Según comentaron fuentes consultadas, el accidente habría sucedido alrededor de las 4.30 horas de este sábado 10 de octubre cuando un camión que aparentemente transportaría productos lácteos chocó contra el guardarrail.

Fue en la mano a Capital Federal. De acuerdo a la información que trascendió, el siniestro no habría involucrado a otros vehículos aunque se desconocen las circunstancias en que se produjo. Afortunadamente, no habrían existido heridos de gravedad y fuentes oficiales mencionaron que el conductor sufrió politraumatismos aunque no serían de riesgo de vida.

Aún en horas de la mañana el camión continuaba en el lugar y se esperaba su remoción. Se lo veía seriamente dañado en la parte frontal. El accidente ocurrió tan sólo a dos días del que tuvo lugar en Moreno (kilómetro 40, también mano a Capital Federal), donde perdieron la vida un padre de 47 años y sus dos hijos de 17 y 19