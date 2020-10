Se regularán los trabajos de movimiento de suelos a cielo abierto en General Rodríguez

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto para comenzar a regular este tipo de prácticas luego de que los ediles trabajen en conjunto en las comisiones pertinentes al tema. No obstante, un concejal oficialista se abstuvo a la votación.

Es inminente que en General Rodríguez se establezca un marco regulatorio para los trabajos de movimiento de suelos y/o cavas y/o canteras a cielo abierto. Así lo definió el cuerpo de concejales en una aprobación por mayoría durante la última sesión desarrollada en la sede de la Cámara Empresaria local.

“Fue un proyecto muy bien trabajado con las modificaciones propuestas por los distintos concejales de los bloques”, destacó Reinaldo Torres, presidente de la bancada Frente de Todos, luego de la lectura de los despachos de las comisiones de Obras Públicas, de Transporte y Tránsito y de Ecología, áreas que trataron la cuestión.

Sin embargo, hubo un edil que manifestó no querer acompañar el proyecto. Se trata del oficialista –y ex intendente– Juan Pablo Anghileri, quien dijo: “Yo estuve en la comisión de Ecología y no quiero acompañar esto”.

Si bien remarcó “el trabajo de Agustina, de ‘Cartu’ (Torres), de la oposición, al aportar un montón de ideas con lo que es el movimiento de suelos, cavas, normas para regular la seguridad, para definir un montón de cuestiones a tener en cuenta”, Anghileri sostuvo: “Me parece que hay que definir otras cuestiones que son cuidar el ambiente de Rodríguez, cuidar los recursos naturales de Rodríguez. Había una ordenanza que prohibía la extracción de tierra, cava y demás. (Se puede) terminar habilitando esto […] (pero) no se va a poder poner un empleado municipal para que cuide un predio de 100 hectáreas como lo que se pretende terminar habilitando”.

Y continuó: “Además, creo que está muy cerca de una escuela, de un barrio popular, y hay experiencia en otros distritos donde en días de calor la gente usa las cavas como pileta natural y las cavas tienen una profundidad muy grande y esto va a traer riesgo y no quiero tener en la conciencia haber votado algo que a la larga va a terminar haciendo que una persona pueda perder la vida, ahogarse”.

“No podemos permitir que se hagan pozos en todo Rodríguez y que a la larga esto no se cuide o no se mantenga”, aseveró el concejal del Frente de Todos.

Tras la alocución de Anghileri, pidió la palabra Francisco Pin, presidente del bloque Juntos por el Cambio, quien aclaró: “Nosotros hemos tenido posturas claras respecto de la anomia del tema que nos ocupa porque pasaron intendencias de distinto signo político y no nos habíamos dado nunca un marco regulatorio de esta actividad que, pese a todo, funciona y funcionó”.

En este sentido, asentó su postura al respecto: “No podíamos seguir mirando para otro lado ante un hecho consumado y que existe. No estamos saliendo a hacer pozos, sino simplemente entendiendo que este tema que ha motivado denuncias, que no le genera ningún beneficio al Municipio pese a su existencia, tenga un marco regulatorio adecuado que garantice primero la no proliferación, segundo, la instalación de condiciones de seguridad en los emprendimientos de este tipo existentes y que logren su habilitación”.

Y manifestó que “estas condiciones que bien dice el concejal Anghileri existían cuando Anghileri era intendente”. “Porque también había tosqueras en ese momento, no pagaban nada, o por lo menos no en las condiciones que van a pagar ahora, porque les estamos fijando un marco regulatorio que le genere al Municipio ingresos reales, posibilidades reales de control, condiciones de seguridad reales de control, informes de impacto ambiental en función de la legislación provincial y nacional”, explicó Pin.

Y le reclamó a Anghileri su no participación en la mesa de la Comisión de Ecología: “Podría haberse sentado a trabajar con nosotros aun, aunque no estuviera de acuerdo. Pero usted eligió no sentarse, usted eligió venir acá a la sesión a decir en lo que estaba en desacuerdo”.

Anghileri, en tanto, se defendió: “Mi postura es esta: hacer una ordenanza para hacer algo que no comparto me parece que no tiene sentido”. Y aclaró: “Mi postura de no acompañar este proyecto no es poner un palo en la gestión o estar en contra de lo que pasa en Rodríguez. Estamos terminando de convalidar algo que estaba mal desde el origen”.

Por último, el concejal Marcelo Basilotta puso paños fríos al intercambio y afirmó que “estamos ante un hecho histórico por la forma en que este proyecto realmente se trató”. “Acá no se fomenta nada, acá se está regulando por primera vez en toda la historia este tema de las cavas o emprendimientos, o como quieran llamarse, porque los movimientos de suelos no sólo suceden en lugares como un destino turístico, sino también construcciones como nos pasó con la construcción de la fábrica de Marolio, en donde, lamentablemente, tuvimos que tener excepciones en el tema del gran movimiento de suelo que eso generó para el destino de ese producido”, cerró el presidente del bloque de Juntos por el Cambio-Vidal Conducción.

El proyecto establece la creación de un “Registro Municipal de Cavas y canteras” que tendrá que registrar cada una que haya en el distrito al momento de su promulgación y que deberá reglamentar su funcionamiento, “Luego del paro del pasado martes 6, la Asociación Trabajadores del Estado vuelve a desarrollar una medida de fuerza”.

A partir de esta ordenanza, el Ejecutivo deberá remitir al HCD un proyecto que delimite las zonas en las cuales se encuentre permitida la realización de actividades reguladas.

El Registro Municipal de Cavas y Canteras deberá individualizar a los propietarios de cada uno de estos emprendimientos, identificar los motivos de la extracción de tierra y proyectos de remediación de pasivos ambientales. Además, el permiso para la actividad tendrá vigencia máxima de dos años y el Ejecutivo municipal podrá revocarlo por razones técnicas o de seguridad, además de inspeccionar y controlar la actividad.

Las sanciones por incumplimiento de las normativas dispuestas por la ordenanza oscilarán entre 500 y 10.000 módulos de multa y serán determinadas por el Juzgado de Faltas municipal. Dependiendo el grado, la Municipalidad puede disponer la clausura total o parcial del emprendimiento y la “inhabilitación definitiva con reparación del dañó ambiental producido a cargo del infractor”.

El proyecto completo: