“No pude seguir”: el difícil recuerdo de una reconocida futbolista rodriguense

En una entrevista para el sitio oficial del Millonario, Mercedes “Bebo” Pereyra recordó un difícil momento que vivió en sus inicios en el fútbol.

La jugadora, de 33 años y con una elogiable trayectoria en River Plate y la Selección Nacional, contó sobre sus orígenes en la escuela del fútbol del barrio Maravillas del Oeste en nuestro distrito. A sus cinco años, “Bebo” compartía la cancha con varones con tal de jugar a la pelota.

Pereyra, con la de River: tres títulos (de los cuatro que tiene) en tres ciclos con la camiseta de sus amores.

“Mi papá estaba a cargo de la escuelita del barrio, mi hermana ya jugaba y yo estaba todo el día con la pelota, así que arrancar con el fútbol fue lo más natural para mí”, recordó. Sin embargo, eran otros tiempos y su pasión se topó con dificultades que cada vez se disipan más pero que en ese momento estaban más presentes: “Hasta los 12 años jugué con varones, pero después se fue haciendo más difícil. En la liga se empezaron a quejar porque había una mujer en el equipo y cada vez se hacía más notorio que no querían que yo jugara ahí, así que no pude seguir”.

Lejos de bajar los brazos, supo transformar ese traspié en su gran oportunidad: el fútbol femenino. “El mismo entrenador que tenía con los varones empezó a armar un equipo de mujeres y así empecé. En el 2002, jugando en ese equipo entré en contacto con Mario Giménez, que dirigía a Lugano: un día me vino a ver a General Rodríguez en el torneo nocturno en el que yo jugaba y así llegué al fútbol de AFA”, manifestó al sitio de River.

En Lugano vendrían dos años inolvidables para su carrera, porque el equipo peleó el torneo mano a mano con los grandes y porque su gran rendimiento individual le abrió las puertas para cumplir dos de sus mayores sueños: primero, la Selección Juvenil; después, River. “En la Sub-20 me había hecho amiga de Fabiana Vallejos y Evangelina Testa y ellas me habían recomendado en River, hasta que en 2005 las enfrentamos con Lugano, el DT Juan Stigliano me vio y decidió traerme”, contó. “Estaba súper contenta –repasa sobre su llegada a Núñez-. Si bien en esa época no existían para el fútbol femenino las comodidades que nos brindan hoy, fue increíble para mí haber llegado al club del que soy hincha”.

Poco después, quedó en la historia al marcar el primer gol de Argentina en un mundial Sub-20. Fue en el de Rusia 2006 frente a Estados Unidos. Al año siguiente integró la Selección Nacional mayor que viajó al Mundial de China y en 2008 jugó en los Juegos Olímpicos de Beijing.

Con la celeste y blanca. La rodriguense jugó mundiales juveniles, de mayores y hasta Juegos Olímpicos con la Selección.

En 2009 ganó su primer título con River, y repitió en 2010 ganándole la final a Boca. En 2011 pasó a préstamo a UAI Urquiza y también fue campeona y de 2014 a 2017 volvió a River para ganar su tercer título con el Millonario. También pasó por el Atlético Huila de Colombia. “Salías a la calle y la gente te reconocía, te pedía autógrafos, jugamos una final en El Campín con 32 mil personas en las tribunas. Fue impresionante, una experiencia hermosa por cómo se vive el fútbol femenino allá”, recordó. Y agregó: “En Colombia se había terminado la competencia del 2017 y me querían para arrancar el 2018, pero River se había clasificado para jugar la Copa Libertadores y no me entraba en la cabeza la posibilidad de perdérmela, así que elegí quedarme”.

La histórica medalla de bronce en la Libertadores (con un gol a Estudiantes de Guárico que valió el pase a la semifinal y que atesora como uno de los más importantes de su carrera) marcó el inicio de su tercer ciclo con la camiseta de River, una etapa que trajo nuevos desafíos y, sobre todo, un avance fundamental: la profesionalización del fútbol femenino en Argentina. “Cuando arranqué me levantaba a las 5 de la mañana para irme al trabajo, después a entrenar y volver a casa ya de noche, pero gracias a esta posibilidad pude cumplir con el deseo de vivir del fútbol”, aseguró con orgullo, y agregó: “Me pone muy contenta sobre todo por las más chicas, es una posibilidad que van a poder disfrutar”.

Y cerró destacando “el apoyo total de mi familia” y lo importante de “la alegría de vestir esta camiseta que no me pienso sacar hasta el día en que deje de jugar”.