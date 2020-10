Habló el dueño de uno de los autos arrastrados por colectivos y reveló que estaba adentro del vehículo

Federico, dueño del Fiat Siena que se ve en uno de los carriles y que también fue golpeado y hasta movido por una de las unidades de la línea 276 reveló a La Posta que se encontraba en el interior del vehículo en el momento del hecho.

Federico agregó que no es vecino de Rodríguez y que se encontraba allí circunstancialmente. “Es una locura lo que hicieron, no frenaron. Me quedé paralizado. La gente que estaba en la cuadra también se quedó helada y sin poder reaccionar”, comentó. Y agregó: “Lo que le hicieron al otro auto, el Chevrolet Corsa, es tremendo, lo subieron hasta la vereda y siguieron derecho. Se fueron. Aún no lo puedo creer”.

Federico estaba dentro del Fiat que arrastró el colectivo en el carril del frente al lugar donde se grabó el video.

Además, relató que su auto terminó “abollado” en la parte delantera y trasera y que, a raíz de los golpes del ómnibus, “ahora no se puede abrir la puerta del conductor”. Y confirmó que avanzará judicialmente contra la empresa La Nueva Metropol.

Por último, relató que habló con el dueño del Corsa gris que se acercó al lugar minutos después del hecho: “Estaba desesperado”.