Mañana habrá paro en el Hospital Sommer y ATE avisó que podría haber otro la próxima semana

La medida de fuerza, convocada por la Asociación Trabajadores del Estado, busca respuesta ante una serie de reclamos por los que responsabiliza al director del establecimiento, Gustavo Marrone, y al director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, Carlos Devani.

El gremio publicó un posteo en Facebook en el que explicó que “mediante una nota, la ATE y la Junta Interna de Delegados del Hospital Baldomero Sommer, nos dirigimos a su director, Dr. Gustavo Marrone, para hacerle saber que mañana haremos un paro de 24 horas”.

Policarpo Sosa, al frente del reclamo de los trabajadores del Sommer. Foto: Archivo.

Y aclaró que: “Hacemos el paro, porque la Dirección que el Dr. Marrone encabeza, hace oídos sordos ante las reiteradas peticiones de nuestro gremio, que van en beneficio de compañeras y compañeros trabajadores. Ese silencio sigue, está presente, tanto, que ni siquiera pudimos abrir una mesa de diálogo permanente, para saber si hay alguna posibilidad concreta de obtener lo que solicitamos. Como usted sabrá Dr. Marrone, desde la ATE siempre fuimos coherentes y medidos en los pedidos, porque siempre tuvimos en cuenta la realidad del Hospital”.

Las peticiones de ATE son:

• Pases a planta permanente

• Además, que el Fondo Estímulo pase del 30 al 50 por ciento de la recaudación para distribuir entre el personal.

• Horas extras para todo el personal.

• Nombramientos de técnicos y enfermeros. Recordamos que el 98% de los compañeros/as que enfrenta la pandemia son precarizados.

-Médicos y técnicos precarizados

* La realidad indica que un médico recién ingresado cobra 45 mil pesos.

* Un técnico que realiza los PCR en esta pandemia, cobra 31 mil pesos (con el aumento del 7 %).

La posibilidad de otro paro la próxima semana

ATE avisó que convoca a otro paro el miércoles 21 de octubre, pero de 48 horas. Obviamente, su realización estaría supeditada a si consiguen respuestas a los reclamos planteados, aunque la decisión está tomada y “las soluciones están al alcance de las autoridades, nos referimos al Dr. Gustavo Marrone, director del Hospital Sommer y al doctor Carlos Alberto Devani, director Nacional de Gestión y Servicios Asistenciales del Ministerio de Salud”.

Y cerraron: “No sabemos si esta situación no se resuelve, porque ellos no quieren o por la inoperancia de sus gestiones. No demuestran ninguna voluntad y nos llenan de dudas. Así que la determinación está tomada, mañana son 24 horas de paro y la próxima serán 48 horas, los responsables de que los trabajadores/as lleguemos a esta circunstancia, tienen el nombre y apellido de dos médicos: Gustavo Marrone y Carlos Alberto Devani. De ellos depende”.

El secretario general de ATE, Policarpo Sosa, explicó en diálogo con la Radio Municipal que a raíz de la medida de fuerza, en el Hospital Sommer “no se harán determinaciones de análisis PCR ni habrá atención de los consultorios externos, sólo se atenderá a los pacientes que se encuentran internados”.