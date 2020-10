Acusan a una mujer de golpear y radicar falsas denuncias de violencia de género a dos ex parejas

Los hombres están presos, uno de ellos cumpliendo una condena de 7 años. El caso trascendió en un medio nacional.

Dos familias de General Rodríguez acusan a una mujer -de nombre Roxana- por radicar denuncias policiales por “casos falsos” de violencia de género y amenazas a dos hombres para que éstos queden inculpados y posteriormente presos, y así, la mujer quedarse con las cosas de cada uno.

Las presuntas víctimas son dos ex parejas de la mujer, uno de ellos preso hace cuatro años (cumpliendo una condena de siete por violencia de género y hurto) y el otro, hace poco más de 14 días, aún sin sentencia firme. En este sentido, familiares y allegados de ambos se manifestaron en las adyacencias de la casa de Roxana (Olivera sería su apellido), ubicada en el barrio Villa Vengochea, junto a un móvil de Crónica TV para visibilizar el caso y exponer a la mujer, considerada como una “viuda negra”.

Noelia, hermana del hombre que está encerrado hace dos semanas, dio su versión de lo ocurrido. “Ellos convivían, tenían siete meses de relación, en los cuales ambos tomaban y se golpeaban”, dijo, y añadió: Él también tenía muchos golpes”. “Nos enteramos ahora que ella lo había denunciado por violencia de género y porque se metió en la casa, pero él vivía con ella, tenía sus pertenencias ahí”, aseguró. Y aclaró: “Mucho no la conocemos. A través de esto que pasó, nos enteramos que hubo otras víctimas”.

Por su parte, Micaela, hermana del hombre preso desde hace cuatro años, denunció que “ella (Roxana) lo acusó de las mismas cosas y nadie hizo nada. Lamentablemente la hija la encubre”. Y disparó: “La queremos presa porque no puede seguir haciendo esto y afectando familias. Queremos justicia”. Asimismo, sostuvo: “Miente, diciendo que ella es trabajadora, que la molestan, y se autolesiona y dice que la golpean. A mi hermano lo metió preso por algo que ella hacía”, mencionó.

En medio del móvil del canal de televisión apareció en escena Roxana, la mujer en cuestión, y se generó un momento de tensión al enfrentarse ella con los familiares y allegados que la acusan. “Tu hermano vino acá a mi casa, me golpeó, llamé seis veces al patrullero, vino su mamá y me amenazó a mí”, objetó a una de las hermanas. “Él me golpeó primero, yo me defendí”, le señaló a la otra. “Yo me estaba defendiendo. La Justicia saltó a mi favor”, dijo e ingresó a su casa. Su hija, que también se mostró públicamente, afirmó que “el viernes me pegó a mí, después se puso violenta con ella”.

Tras ello, Micaela afirmó: “Yo viví tres años al lado de ella y vi lo que le hace a los hombres. Los invita, toman algo, se desconoce porque los hombres no quieren comprarle cocaína, porque es alcohólica y drogadicta, y empieza a agredirlos, golpearlos, gritarles”. También mencionó que tendría familiares en la Policía y por eso “no hacen nada”.

En edición a ello, el primo de uno de los hombres (de nombre Claudio Merlo), contó que al menos en una ocasión Roxana lo habría apuñalado más de 17 veces, y que él mismo (junto al hermano que estaba a su lado) lo tuvo que trasladar al hospital para tratar los cortes. Y señaló que Merlo “no quiso hacer la denuncia por sus hijos”.

Ante la gravedad que supondría la realización de denuncias por falsos casos de violencia de género, además acusaron a Roxana de “matar” al papá de su hija, “que era discapacitado. Ella le hizo agarrar un infarto”, mencionaron