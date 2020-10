Trabajador de frigorífico local denuncia casos de Covid-19 y reclama hisopados y desinfección

Emanuel Nicolini, empleado de la empresa Top Meat ubicada sobre la Ruta 28 denuncia incumplimiento de los protocolos sanitarios ante la confirmación de contagios.

Desde hace unos días ya venía circulando la información de contagios en el frigorífico y Nicolini inició en la mañana de hoy un reclamo público por el que decidió encadenarse en la Plaza Central con un cartel que hacía referencia a un pedido de ayuda al Intendente, Mauro García, y al titular del gremio de la carne, Alberto Fantini.

Un rato después, dialogó con La Posta y explicó los motivos de su reclamo: “Hace dos semanas pido que se hagan hisopados a los contactos estrechos de los casos positivos, que son cinco pero una delegada me dijo que son catorce. Esta mañana fui a la Municipalidad para hablar con el Intendente porque no se desinfectó la planta y tienen que aislar a la gente. Alguien tiene que dar un lugar donde aislar a los positivos, un amigo mío lo mandaron a la casa siendo positivo y contagió a toda la familia. Quiero hablar con el Intendente para ver si nos puede dar un predio para los contagiados con Covid-19. Y con ‘Beto’ Fantini, que es una buena persona que se ocupa de los empleados de la carne, pero tenemos tres empleados con síntomas y no tenemos delegado en la empresa”.

“Pedimos ser tratados como seres humanos y que no nos inviten a pelear, porque el dueño de la empresa le quiso pegar a un empleado. A los infectados hay que aislarlos y darles una casa o carpa, no mandarlos a su casa que tiene abuelas, parientes”, dijo. Y sobre el centro de aislamiento municipal de Covid-19 dijo: “Estuvimos llamando y está todo saturado. Desde el frigorífico o el sindicato nos tienen que dar una orientación”.

También reclamó: “Empleados con problemas respiratorios que no vengan a trabajar o mayores de 50 años. Que se nos devuelva el menú de comida que nos quitaron hace un año. Adentro no tenemos un buffet, ni cocina ni heladera. Hace seis años son charqueador, puede ser que me echen cuando deje de estar con parte médico, pero alguien tiene que denunciar esto, yo no tengo miedo. No trabajar con síntomas de Covid-19, hoy a la mañana hubo compañeros con síntomas y no se podían ir a la casa. Hace cuatro años que no tenemos elecciones para delegado”.

Y continuó: “Pedimos que un médico sea el que decide si te vas a tu casa, no que lo haga el dueño. Pedimos alcohol en gel y barbijo. Y lo último, no tenemos problemas de pagar los velatorios si muere un familiar, cuando muere el familiar de alguno tenemos que poner mil pesos cada uno para pagar el velatorio. No sé por qué pasa eso, que se investigue. Y tenemos que comprarnos las herramientas de trabajo, el cuchillo, la chaira y el delantal, nos lo cobran. También hay gente en negro. Por esos reclamos gremiales llamo al sindicato y me dicen que no es problema mío”.

Y cerró: “Es probable que me echen después de esto, yo otro trabajo voy a conseguir, pero primero están los compañeros”.

La Posta intentó comunicarse con la empresa para obtener la versión de Top Meat al respecto de este conflicto, pero no pudo conseguir respuesta.

Por la tarde, el trabajador se encadenó en vivo por TV

Por la tarde, alrededor de las 18 horas, se encadenó frente al mencionado frigorífico durante un móvil en vivo del canal televisivo Crónica que se acercó hasta allí.

Durante ese móvil, Nicolini agregó que “ya suspendieron a cinco personas y echaron a uno” y que “tenemos gente con asma que trabaja acá desde el día cero”.

Y volvió a mencionar a Alberto Fantini, titular de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados. “El no sabe de esto”, dijo. Y cerró: “No me voy a ir de acá hasta que no hable con Beto Fantini”.