“Mirar con otros ojos”, el proyecto educativo que presentó una escuela local

Fue durante el acto por el Día de la Diversidad Cultural en el que participaron el Intendente Mauro García y autoridades educativas e integrantes del Ejecutivo y el Legislativo.

El último lunes, 12 de octubre, se desarrolló en la Escuela de Educación Secundaria Nº 10 del barrio Baldomero Sommer, el acto protocolar por el “Día de la Diversidad Cultural”.

Según explicaron desde la Municipalidad de Gral. Rodríguez, se eligieron las instalaciones de la Secundaria Nº 10 por ser el establecimiento que desarrolla el proyecto educativo denominado ‘Mirar con otros ojos’, el cual “viene a reparar y a trabajar sobre el pasado de la institución y de la comunidad educativa que a ella asiste”, fundamentó su directora Mariana Poletti.

En este sentido, “‘Mirar con otros Ojos’ es juntar coraje porque cuando cruzamos la mirada con otro es cuando la experiencia se vuelve transformadora. Y teniendo en claro que cada persona vive la cultura de manera diferente y que las características individuales y las experiencias personales hacen un mosaico diferentes de costumbres, iniciamos el proceso de nuestra propia toma de conciencia, de nuestras raíces, de nuestra identidad con el objetivo de valorarnos a nosotros mismos y a nuestra cultura”, remarcó Poletti tras contar que durante mucho tiempo los estudiantes fueron estigmatizados por concurrir a la escuela del Sommer, la cual era aludida con una enfermedad.

Asimismo, la directora relató que fue a partir de esa realidad que surgió el proyecto de relacionarse con el otro, de reflexionar acerca del pasado no sólo como una obligación, sino también como un derecho. “Esto fue imprescindible y necesario para poder transformar nuestras necesidades en fortalezas y descubrir así que no podemos saber quiénes somos, ni entendernos, si no sabemos de dónde venimos”, agregó.

Y continuó: “Desde hace años trabajamos para que las nuevas generaciones del Sommer, El Porvenir y Mi Rincón conviertan a la Secundaria Nº 10 en la escuela del ‘barrio bajo’, la premisa que todos somos iguales en la medida en que somos diferentes, desafiándonos a escuchar, a no discriminar, a aceptar la diversidad y la libertad sin causar daño en el otro, trascendiendo esto la ubicación geográfica de la escuela y muy lejos del dolor con que iniciamos esta historia”.