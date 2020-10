Con funcionarios y militantes, el oficialismo realizó una larga caravana por los “75 octubres”

Pasaron por múltiples barrios con una cola que varios distinguieron como de “centenas de vehículos”. Terminaron por la tarde en el cruce de avenidas de Perón y Eva Perón. El intendente participó yendo como acompañante en una moto.

Según ya se había predicho, el oficialismo iba a tener su primera actividad de campo en mucho tiempo el sábado a las 13 horas, en Pedro Whelan y Teresa de Mastellone, pero en número y organización, el aparato que hoy está a cargo del Gobierno Municipal probó ser aún fuerte y numeroso con muchas organizaciones gremiales y políticas y mucha presencia de funcionarios y militantes que con banderas, salieron tocando bocina por el centro y los barrios en la fecha de mayor significación para los sectores afines al Peronismo: el Día de la Lealtad. Al festejarse “75 octubres”, era una fecha muy especial y por ello hubo colocación de placas de parte del Partido Justicialista y discurso del Intendente.

Según se pudo ver en la movilización, estuvieron prácticamente todos los funcionarios y muchos espacios de los más representativos en vehículos que en muchos casos iban llenos y con música. También hubo un camión con batucada. Casi al final de la larga fila, sorprendió que se vio al intendente Mauro García en una moto, de acompañante, saludando por donde iban.

“Detalles” importantes a corregir

A algunos vecinos les llamó la atención que el Jefe Comunal no llevaba casco, lo cual, no sería el mejor ejemplo en estas épocas donde por ejemplo, se están colocando cámaras de fotomultas en el centro. Si se quiere tomar una decisión que tendrá costos económicos para los vecinos, para dar el ejemplo, sería bueno que las máximas autoridades también muestren su cuidado al respecto o seguiremos como los últimos 30 años, donde algunos pueden equivocarse y otros no.

Múltiples expresiones, sin violencia

En el marco de una crisis económica, social y sanitaria de enormes proporciones, tras las marchas (también en vehículos en nuestra ciudad) de la oposición, no se sabía el poder de respuesta oficial y hasta dónde se podía activar el clásico aparato de organizaciones que se suele movilizar, dado que la pandemia claramente no es la ocasión para las conglomeraciones. Salvo en pequeños puntos, se logró evitar esto en todas las convocatorias, oficialistas y opositoras, como así también evadir episodios de violencia, aunque sí hubo algunas discusiones puntuales que, por suerte, en ninguna de las actividades terminaron con algo más grave.

Más allá de la medición de fuerzas de convocatorias de aparatos, en la cual se discuten números de participantes y no siempre eso refleja mayorías, queda claro que pese a que falta mucho para volver a algún tipo de “normalidad”, el aparato oficial tiene capacidad de movilización aún y en todo caso, habrá que revisar si la oposición puede canalizar primero las voces y luego las intenciones de los vecinos que no acompañan las políticas del Frente de Todos en un momento en el cual no están definidas muchas conducciones y falta mucho para las elecciones legislativas de 2021.

Sin normalidad, pero va volviendo “la política”. ¿Quién canalizará más en tiempos de crisis y qué voces quedan al margen?

Todo lo previo sirve para las clásicas conjeturas de las militancias, pero claramente lo que pasó este último tiempo es una vuelta paulatina a la actividad partidaria y es una mera antesala a lo que vendrá en 2021 en el distrito en debates políticos y opciones.

A pesar de que no está por completo, se puede decir que tras las marchas opositoras y la oficialista de ayer, la política vuelve a aparecer en la escena y habrá que ver en qué medida los vecinos “no militantes” participan, proponen o definen, ya que da la sensación de que hay muchos espacios sin representación por fuera de algunos perfiles “clásicos” y hay una parte de la sociedad que se mantiene al margen de las discusiones, por agotamiento. ¿Tiene hoy la política en general, la agenda de temas que tiene la sociedad?

Si los principales partidos no los saben leer, habrá que ver de qué manera se expresan esas voces, que no van a marchas ni caravanas, pero hoy tienen mucho para decir, aunque históricamente, sólo participan o salen a manifestarse cuando hay una gran crisis. ¿Como ésta? ¿Habrá algún espacio no tradicional o se viene una nueva edición donde la grieta se adueña del escenario?