Crimen de Figueroa Alcorta: tras los dichos de Jonathan Blanco, un vecino salió a dar su versión

Se llama Gonzalo Martín y el docente lo había mencionado en declaraciones radiales, acusándolo de haber sido uno de los que lo había amenazado antes del día del homicidio. El joven habló con La Posta para dar su versión sobre un conflicto que, según él, aún continúa.

El homicidio se produjo el 19 de septiembre cuando Jonathan Blanco, docente regular y del plan FinES, terminó con la vida de Daniel Hurtado (40) en su casa de Conesa (o Rusconi) y Uquiza, en el barrio Figueroa Alcorta. El hecho destapó un conflicto que continúa a pesar de ese trágico episodio.

Tras su detención e imputación, la titular de la Secretaría de Seguridad, Ana Mottino, había ratificado que el hecho se dio en el marco de una “legítima defensa” tras una serie de amenazas que había sufrido Blanco antes del crimen. El docente, luego, fue liberado por ese motivo y la semana pasada rompió el silencio y dio declaraciones a la Radio Municipal donde manifestó estar “viviendo un infierno” y remarcó que aún recibe amenazas de una familia a la que acusó querer “adueñarse del barrio”.

Uno de los nombres que mencionó Blanco fue el de Gonzalo Martín, que se comunicó con La Posta para hacer un descargo y dar su versión.

Habló de Blanco y sus hermanos. “Yo desde que estoy viviendo acá, hará un año y un poco más, siempre hubo problemas. Una vez por semana pasaba algo, o pasaban a las puteadas o tiraban cosas en el terreno. Él está sobre Gral. Urquiza y yo a la vuelta, a media cuadra. Yo vivo al lado de lo de mis suegros, que tienen un terreno que da en la entrada por Conesa y tienen la calle de atrás –que no tiene nombre- que estaba cerrada porque era un pastizal porque nunca se usó”.

Y manifestó: “Él vive solo en su casita, pero los hermanos de él usurparon otros lotes y viven al lado. O sea, no es de mi misma propiedad, pero viven los tres juntos porque se usurparon toda una cuadra de lotes. El único cruce de palabras que tuve con Jonathan fue por la calle porque un día yo fui y le pedí que me abra la calle porque necesitaba usarla. Es una calle pública y está cerrada. Ellos no sólo tomaron los terrenos, sino que cerraron la calle pública, le pusieron una tranquera, a mitad de cuadra le pusieron unos pallets y en la otra punta de la calle ahora pusieron chapas. Se adueñaron de toda la calle Gral. Urquiza entre Rusconi y la del fondo que no tiene nombre”.

Además, remarcó: “No se puede transitar por ahí, sólo ellos pueden hacerlo y abren cuando quieren entrar ellos con sus autos y la cierran. Si sos amigo de ellos podés pasar caminando, pero si no, te metés en esa calle y enseguida salen ellos y te empiezan a atacar. “Esa calle es una calle, pero como nunca se utilizó, era todo un pastizal, árboles y demás, y fue la que generó el origen de todo el despelote que se armó después”.

Sobre el conflicto que terminó en el trágico episodio, contó: “Mi cuñado (Maximiliano Ponce de León) y mi suegro (Rubén Fernández) contrataron a unos operarios para abrir la calle y empezaron a abrirla, cuando se estaban acercando a Gral. Urquiza, sin necesidad de meterse en esa calle, salió este chico con un arma a amenazar a los operarios diciéndoles que si no se iban los iba a quemar a todos. Obviamente se paró todo, los operarios se retiraron, se llamó a la Policía. Cuando pasó esto, todos vieron que este Jonathan escondió el arma afuera de la casa en un montículo que tapó con tierra y le puso una rueda, una cubierta, arriba. Cuando vino la Policía, más allá de que vinieron, todos los que estaban ahí les dijeron señalando el lugar donde estaba el arma y la Policía dijo que no se podía hacer nada y se retiró”.

Y agregó: “Ese día se fue la Policía, terminó todo ahí, terminaron abriendo la calle, este personaje se contuvo un poco. Pero a la semana, aparecieron todas las propiedades usurpadas con alambrados y según lo que dice el mismo Jonathan, una persona del ambiente político de Rodríguez está bancando eso”.

Consultado sobre los terrenos en cuestión que dan a la calle que pretendían abrir, manifestó: “Esos terrenos se vendieron a través de una inmobiliaria, legalmente, con sus respectivos papeles y sus respectivos títulos. ¿A quién? Honestamente no lo sé. Aduzco, por lo que pasó, que el dueño real es el que terminó cayendo muerto acá, pero eso lo digo por lo que leí en las noticias”.

La otra versión que circula es que Daniel Hurtado, el hombre asesinado, habría sido enviado a amedrentar a Blanco.

Y continuó: “Nosotros no amenazamos ni a Jonathan ni a nadie. Ellos, él y los hermanos, sí, por ejemplo, lo que conté de los operarios, después, cuando me acerqué a hablar con él una vez para pedirle que por favor me abra la calle porque necesitaba que esté abierta porque teníamos que hacer un proyecto en los terrenos nuestros y a mí Jontahan me dijo que la calle la iba a abrir la Municipalidad y si la Municipalidad no la abría, no la iba a abrir nadie. Yo le pregunté si la Municipalidad le cerró la calle y él me dijo ‘no, fui yo’. Cuando fui a abrir la calle Jonathan salió con la misma arma que había amenazado a los operarios y que, en teoría, mató a esta persona, y cuando lo vi, agarré y me retiré por miedo a que me tire. Ese fue el único contacto que tuve con Jonathan. No lo agredí, no lo amenacé. Más que decirle que iba a abrir a la calle no le dije”.

Luego, siguió: “Gente amiguita de él, de acá en el barrio, que está en una situación parecida a la de él, llamó a la Policía, vino enseguida y le expliqué que los problemas no eran con los terrenos, sino que necesitaba que abran la calle. Les expliqué que este pibe estaba amenazando con un arma y ellos estaban al tanto, pero me decían que no podían hacer nada y yo les dije que esto iba a terminar mal. Hablamos un montón de veces con el Municipio, pidiendo arreglo y apertura de calles, luces, pero nunca vinieron. Tuvimos que pagar para que pongan luces en la calle. Después de este episodio, a la semana, yo estaba en mi casa y escuché un tiro. Salí corriendo de mi casa, fui a ver a mi suegro y estaba bien. Pero al rato empezaron a caer patrulleros y un vecino me dijo que alguien murió. Eso fue todo lo que me enteré. Al día siguiente del hecho, aparecieron los hermanos que hacía un tiempo se habían ido y estaban andando a sus anchas en las propiedades que habían usurpado, pusieron luces en todos lados para redoblar la presencia acá, empezaron los gritos y las puteadas a media madrugada”.

Y acusó a Blanco de estar “armando todo esto porque tiene la bronca contra mi suegro y como yo soy el yerno de Rubén Fernández también la ligué yo. Mi suegro vive acá hace 21 o 22 años. Cuando vino a vivir acá no había nada, era campo. Compró el terreno grande en ese momento. Después, no sé cómo habrá sido el ida y vuelta, fue vendiendo todos los terrenos con todos sus derechos y se fue llenando de gente. Lo que pasa es que hay gente que usurpó, como este Jonathan. El pibe se piensa que puede hacer lo que quiere, y acá hay gente del barrio que lo protege, gente que está en la misma situación que él, con terrenos que no son de su propiedad y por eso obviamente lo van a defender”.

Además, relató: “A mi, este pibe me dijo en la cara ‘tu suegro es un chorro usurpador porque estos terrenos son de una empresa’. Por lo visto, él está convencido de que mi suegro se robó todos esos terrenos, pero mi suegro y mi cuñado, y esto lo vi con mis propios ojos, fueron con los papeles a la Fiscalía para demostrar la legalidad del terreno y cuando llevaron todo a la Fiscalía la Policía llevó a Jonathan y en el medio de la declaración cayeron los hermanos de él a hacer despelote y él se escapó en medio de la declaración porque se dio cuenta que no tenía cómo defender su postura. Y a la media hora estaba en su terreno”

Por último, expresó: “La calle ya no me importa. Quiero que se vayan porque el despelote que armaron en el barrio… Él dice que está viviendo un infierno, pero yo puse cámaras de seguridad en mi casa porque pasan por la puerta, nos amenazan, nos insultan, nos tiran los autos, casi me arrancan el techo dos veces. Lo que está armando el pibe es una coartada en caso que pase algo. Lo está haciendo porque si le pasa algo, nos va a manchar a nosotros”

Y concluyó refiriéndose al área de Seguridad: “Yo estoy viendo todas cosas raras. Acá desde un momento, un político salió a defenderlo públicamente y con el cargo que ostenta ese político, lo último que podés hacer es parcializarte hacia un lado u otro, porque tu trabajo es mantenerte imparcial. Acá salieron a defenderlo públicamente. Al final, a los que no hicimos nada, nos manchan”