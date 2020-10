Tensa mañana en el Hospital Vicente López tras el fallecimiento de un bebé y el enojo de su familia

En la mañana de este viernes 23 de octubre se produjeron disturbios en el establecimiento a raíz de la muerte de un bebé de diez meses. Hubo un vehemente pedido de explicaciones del padre del menor a médicos y autoridades del hospital.

Tras enterarse por la mañana que el nene había fallecido, el padre del bebé, Alberto Farías, muy alterado, habría roto vidrios en la sala 10 y terminó con heridas y un vendaje en el brazo. Personal de la seguridad privada y de la Policía realizó contención de la situación hasta calmar al hombre, que se retiró junto a su mujer y mamá del menor, muy conmovidos y angustiados.

El hombre terminó desbordado y provocando disturbios pero la situación se controló rápidamente. La familia dijo que radicó una denuncia contra la institución “por mala praxis”.

En diálogo con La Posta, contaron que el nene venía “con un tratamiento por un problemita en el cabeza que debían separar los huesos del cráneo” y fue internado el 15 de octubre para una cirugía previamente programada. Marcela, mamá del menor, contó que desde que lo sedaron ese día, “nunca más despertó” y contó que “me habían dicho que en tres días iba a estar en mi casa y me lo entregaron en un cajón”.

El Director del hospital, Cristian Varela, no quiso responder a La Posta, sólo nos dijo “pongan lo que quieran”, enojado con notas previas sobre situaciones graves vividas este año en el nosocomio que dirige.

Además, relató “me llamaron por teléfono para decirme que lo operaron, aunque sin consentimiento nuestro y de la panza, algo que no tenía que ver con su problema original. Pedimos la historia clínica al director y aunque los médicos me dijeron que le dieron antibióticos, en ese documento figuraba que le habían suministrado adrenalina, morfina y clonazepam”. Por estas horas, todo es materia de investigación y en todo caso la Justicia deberá establecer las circunstancias del fallecimiento del menor, que había nacido con un hermano mellizo y tiene dos hermanas mayores. La abuela de la criatura se descompensó del mal momento vivido, de modo que toda la familia recibió de manera inesperada y brutal esta pérdida y fueron muy dolorosos los momentos vividos cuando se retiraba el cuerpo para pasar a la autopsia del día sábado.

La dirección, otra vez cuestionada, prefirió volver al silencio

La familia comentó que radicó una denuncia penal. Pese a que La Posta intentó consultar al director Carlos Cristian Varela, este no quiso explicar lo sucedido aduciendo que no le gustan las cosas que publica nuestro medio, algo que evidencia que lo que no le gusta a la máxima autoridad de la institución, es la mera realidad.

Sí se lo pudo ver a Varela dialogando con personal de mantenimiento con quien mantuvo una reunión a raíz de un pedido de los trabajadores por sueldos demorados. Se oyó que les indicó que lo resolverían el próximo 2 de noviembre. Quizás las novedades del hospital tengan que consultarse a partir de ahora por medios no oficiales o sólo desde medios que no pregunten lo que no es conveniente a la dirección.