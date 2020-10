La Oposición pide respuestas por la seguridad en Gral. Rodríguez y hubo cruces en el HCD

El bloque de Juntos por el Cambio presentó un pedido para que el Departamento Ejecutivo municipal “informe el plan de seguridad” para el distrito. Hubo fuertes críticas a la secretaria de Seguridad, Ana Mottino, de parte del concejal Francisco Pin.

Pin comenzó diciendo que “hemos presentado una declaración de emergencia que tenía obligaciones concretas del Ejecutivo, una de ellas tenía que ver con una disposición del ministro Sergio Berni de que cada distrito elabore un plan de seguridad propio. Seguimos esperando que presenten un plan de seguridad, y no solo no aparece sino que de las priopias palabras de la secretaria de Seguridad trasciende cómo el Municipio no encuentra el rumbo en materia de seguridad. Gral. Rodríguez ha cambiado siete comisarios en la Comisaría Primera en los últimos 11 meses”.

Y agregó: “La inseguridad, según la Dra. Mottino, es un problema que ya trasciende a Gral. Rodríguez porque la secretaria misma habla de la necesidad de reclamar permanentemente porque sus autoridades provinciales no le responden o le entregan municipios en rojo, como dijo en una entrevista radial”

Luego de hacer escuchar un audio de una entrevista brindada por la funcionaria en una radio local, el edil continuó: “Gral. Rodríguez tiene una secretaria de Seguridad que cuando le preguntan por un motín no saben de qué le están preguntando. Después dice que hubo un pequeño motín, con arma blanca. Después dice que eso se solucionó trasladando presos, y después comenta como se produce el séptimo desplazamiento de un comisario en 11 meses. Y después se queja de que hace gestiones porque tiene al municipio en rojo en materia de seguridad. No es personal con la secretaria el problema, pero le hace agua la situación de la seguridad en Rodríguez porque dice que las autoridades provinciales no la escuchan. Lo mejor que podemos hacer es pedirle que nos remita los informes en tiempo y forma. Los vecinos tienen miedo y más si escuchan a la secretaria decir todo esto”.

Robo de un auto que quedó registrado en cámaras de seguridad en las últimas semanas.

Por otro lado, se refirió a los robos de automotores: “En la entrevista ella dice que no hacen nada previo ante los robos automotores y dice que ‘actuamos en consecuencia”, o sea, que no hacen nada antes. Déjenme decirles algo antes que pase: péguense una vuelta por los barrios, sábados, viernes, jueves a las dos de la tarde, y van a ver cómo hay grupos de adolescentes tomando alcohol en cualquier acceso, cómo van a escuchar fiestas a los gritos; cómo van a ver chicos a las piñas o pedradas en cualquier barrio. Y no lo digo porque sí, sino porque en nuestro proyecto de emergencia hablamos de la prevención social del delito y la inclusión, no porque sean victimarios sino para sacar a estos chicos de la calle”.

Por último, le habló a la bancada oficialista: “En el tiempo en que Mottino conteste, y ustedes le siguen dando sesenta días para que contesten los pedidos de informe, pueden cambiar dos comisarios más a este ritmo. Vamos a cambiar el plazo de respuesta a pedido de Torres a 30 días, pero pedimos a Mottino que si nos puede contestar antes de que cambie otro comisario, muchísimo mejor”.

A su cruce salió el edil Diego Escobedo (Frente Todos), quien dijo: “Hay una canción que dice ‘se te nota fachistón’, que me hace recordar a una gran banda de rock, pero hoy fue respetuoso y se lo quiero agradecer, porque la vez pasada usted faltó el respeto a la institución de seguridad y a la secretaria, hablándole de ‘Secretaría de Inseguridad. Usted cree que cuando se juntan un par de chicos en la esquina y pueden disfrutar de poder conversar, reírse, planificar un juego o habar de la vida, es un sector temerario, que puede agraviar a otras personas. Esos pibes juntados en una esquina conocen el barrio, saludan a los vecinos, son educados y son la seguridad de los vecinos porque muchos acompañan a los vecinos a llegar a sus casas. Somos familia. Respeto su posición pero en los ’70 seguramente usted estaría de un lado y yo de otro”.

Además, refirió: “Legislar no es lo mismo que gestionar. Uno a veces tiene decisiones que no puede tomar sólo. En principio, las movilizaciones de comisarios muchas veces son movimientos provinciales o nacionales. Por lo que se escucha, el audio no estaba claro, pero por lo que dice usted, vamos a creer en su palabra, parece que son muchas realidades, si es que lo dice la secretaria…Usted dice que no hay prevención. Cuando ve policías caminando por la calle, eso es prevención. Que después tenga un saldo positivo o un porcentaje alto es otra cosa. No puede decir que no se trabaja para prevenir. Le he dado cantidades de ejemplos de lo que hace la secretaría para resolver algo que nos ocupa. Habíamos presentado un pedido a la Secertaría que ya está aprobado. Personal policial y 15 vehículos que el vecino va a tener a disposicion. El Intendente va a aportar cuatro vehículos para la fuerza de seguridad”.

Y cerró con que habrá “dos cuatriciclos para el Poli todos los días y un grupo de prevención de fuerzas de canes, en realidad, 2 perros para los Bomberos, 2 para la fuerza civil y otros 2 para la fuerza científica”.

También tomó la palabra Emilce Portela (Frente Todos) y dijo que “ser joven no es delito” y habló de que “faltan programas” y citó el ejemplo de que “durante la gestión de Darío Kubar se cerró el CEPLA, un programa de Sedronar, donde la Escuela 21 abría hasta la medianoche dejando a los pibes en la calle sin talleres ni formación de oficios”. Y cerró: “Tenemos que poner el foco en los comisarios que se removieron. Y si tenemos que remover ocho comisarios más lo vamos a hacer porque entendemos que es un sector que históricamente ha tenido complicidad con la delincuencia”.

Pin completó con que “nunca criminalicé a esos chicos de los barrios, a muchos los conozco porque viví en la zona y los vi crecer, teníamos una murga en el barrio… Ahora, el nene que a los 8 años tocaba el bombo en la murga, hoy puede tener problemas con las drogas, o lamentablemente situaciones de violencia intrafamiliar, falta de contención escolar. Esos chicos son víctimas”.

Y reiteró el pedido de respuestas y de que se informe un plan de seguridad a la sociedad. El plazo será de treinta días para la respuesta de la secretaria Ana Mottino.