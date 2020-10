Sustrajeron una moto de un complejo de departamentos de la zona sur del centro

El episodio ocurrió en el transcurso la madrugada del sábado 24 de octubre. Los delincuentes no habrían forzado ningún acceso para cometer el ilícito.

Una vecina de la calle Belgrano entre Antártida Argentina y Estanislao Melo sufrió el robo de su motocicleta, una Motomel X3M 125 cc. de color azul, durante la madrugada de este sábado.

La particularidad del hecho es que no se produjo en la vía pública, sino dentro del complejo de departamentos donde la víctima reside. Según su testimonio, el rodado estaba estacionado desde las 10:00 horas del día anterior (viernes 23) dentro del garaje –donde se encuentran también los vehículos de las demás personas que habitan el predio– con trabavolante colocado y una de sus ruedas pinchada.

A la mañana siguiente, precisamente a las 7:00 horas de este sábado, cuando fue a buscar la moto constató que la misma ya no se encontraba ahí. Al revisar el área, pudo notar que el único vehículo que no estaba ahí era el suyo, y que no había signos de rotura de reja, candado o portón de entrada, por lo que los delincuentes, sospecha la víctima, habrían aprovechado una distracción de alguien que no habría asegurado el cierre de la puerta de entrada al garaje.

Datos de la moto robada:

Marca y modelo: Motomel X3M

Nº de dominio: A009FKP

Nº de cuadro: 8ELM30125GB015670

Nº de motor: G015670

En caso de identificar el rodado, informarlo al 911 o a la Comisaría más cercana.