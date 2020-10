Contrataciones de urgencia en el inicio de la pandemia generaron un conflicto en el Hospital Sommer

Este lunes 26 de octubre tuvo lugar una manifestación y reclamo del gremio UPCN a raíz de un conflicto que se suscitó en los últimos días en el nosocomio nacional.

El reclamo, con fuerte presencial gremial de la seccional local de Unión del Personal Civil de la Nación conducida por Rubén Blanco, está vinculado a un conflicto con un grupo de enfermeros que había sido contratado en el comienzo de la pandemia.

Tal como dijo Rubén Blanco en declaraciones en Radio Municipal y confirmaron desde el Hospital a nuestro medio, se contrataron enfermeras y enfermeros sin realizarles el examen preocupacional obligatorio por ley y que demanda la Oficina Nacional de Empleo Público. La decisión tuvo que ver exclusivamente por la demanda de personal para hacer frente a la pandemia. Luego de más de seis meses de trabajo, se realizaron los exámenes y hubo algunos empleados que no superaron el psicodiagnóstico o psicotécnico, uno de los requisitos para efectuarse la contratación y no podrán seguir trabajando en la institución.

Blanco dijo en Radio Municipal que “nosotros creemos que ese cupo de enfermeros tendría que pasar con el visto bueno con una observación explicando de que a raíz de la pandemia no se le hbaía realizado el preocupacional y deberían seguir trabajando. La parte de psiquiatría determinó que no estaban aptos para seguir con el servicio. Pedimos el informe de psicología de esta gente y no sale nada de que no estén aptos para trabajar en el servicio. Si había otros problemas personales que no tienen nada que ver con la profesión. No le salía al 100% el psicodiagnóstico, por lo tanto no cumplían con algunos requisitos que solicita el Hospital”.

Desde el nosocomio aclararon que si bien en ocasiones hay “detalles” de la “estructura de personalidad” que aparecen en un psicotécnico que pueden contemplarse, en los casos mencionados los trabajadores en cuestión habrían sido “no aptos”, algo que impide que puedan ser contratados.

Blanco, por su parte, comentó que “la dirección del Hospital habló con la parte de psicodiagnóstico. Dicen que ellos no van a cambiar el informe. Pero se les puede dar el alta y no dejarlos sin trabajo. Hubo gente que renunció al hospital para venir a trabajar. Ahora quedaron seis enfermeros de baja. Recuperamos algunos, dos de los ocho que no habían pasado el examen. Se pidió que tengan misma contemplación con los demás. Psicología no quiere aflojar con el tema. Por eso decidimos realizar la movilización. Estamos al tanto de que va a haber más bajas. Y no estamos en condiciones de más bajas en enfermeros, el área más afectada al Covid-19. Interpretamos que dejaron pasar mucho tiempo para hacer el psicodiagnóstico. Solicitamos que quedaran el cupo de enfermeros que había quedado. Y luego el personal que ingrese en el futuro se le haga el preocupacional correspondiente”.

Desde el nosocomio, por su parte, comentaron a La Posta que “son cuatro enfermeros los que dieron ‘no aptos’ en el psicotécnico de un total de más de veinte” y aclararon que “no son despidos, porque el proceso del examen preocupacional es obligatorio por ley y se realiza a todos. Quienes ingresaron en estas condiciones sabían que más adelante se les iba a practicar este examen”.

Finalmente, Blanco culminó diciendo en la radio que “Mandamos al Ministerio de Salud de Nación un petitorio para que se comuniquen con la dirección del hospital. Esperamos solución”.

Fotos: Carlos Alberto Carrizo.