Pin: “Cuando un concejal dice que trajeron perros para mejorar la seguridad, parece que no tienen rumbo”

El concejal Francisco Pin (Juntos por el Cambio) se refirió a los dichos del edil oficialista, Diego Escobedo, quien resaltó el proyecto de un escuadrón local de canes durante una discusión por la seguridad en la última sesión del HCD. Además, pidió que “si la Secretaría de Seguridad elaboró un plan, que lo presente a la sociedad”. Además, se refirió a los otros temas tratados en la sesión del jueves 22 de octubre.

El legislador local manifestó a La Posta: “Reclamamos desde hace rato políticas públicas claras, concretas, para la prevención del delito, para la solución de los casos de inseguridad, para la protección de los vecinos. En este caso hicimos hincapié en los reiterados robos de autos, bicicletas, motos, tanto en el centro como en los barrios. Situaciones que a los vecinos le transmiten miedo. Y si a eso le sumamos una gestión que en once meses de gobierno tuvo, en la comisaría primera, ocho comisarios, y que en el día de ayer tuvo un motín o principio de motín y la secretaria de Seguridad parecía desconocerlo. Todo eso no hace más que agravar una situación que ya es delicada y desde el Concejo pedimos que se preste mayor atención y que esa emergencia que declaramos en materia de seguridad, se traduzca en hechos concretos”.

Foto de un operativo realizado en la ciudad con perros de Gendamería. La Secretaría de Seguridad municipal tiene, además, el proyecto de formar un escuadrón propio de perros entrenados para tareas policiales.

Al respecto de su cruce durante la sesión con el concejal Diego Escobedo, que dijo que ya se habría presentado un plan en la materia, comentó: “Lo mejor que puede hacer la Secretaria de Seguridad, si es que hay un plan, es presentarlo a la sociedad y enviarlo al Concejo Deliberante. Eso haría que los vecinos lo conozcamos y que podamos trabajar también en él para perfeccionarlo y aportar, y poder controlar en que efectivamente se cumpla”.

Y agregó: “La responsabilidad de gestión es del Ejecutivo, desde el cuerpo legislativo podemos proponer medidas alternativas para mejorar programas que existan. Si la Secretaría de Seguridad elaboró un plan, no lo ha presentado a la sociedad todavía. Y cuando un concejal (por Escobedo) dice que trajeron seis perros para combatir la inseguridad, no hace más que aumentar la percepción de que no tienen rumbo”.

Por último, sobre el tema, cerró: “Es permanente el reclamo de los vecinos por la falta de seguridad. Las denuncias por hechos que se reiteran, son reales. La propia secretaria de Seguridad lo admite en una entrevista radial que le dio ayer a un medio amigo de la Municipalidad. Y admite que la zona es una zona caliente, que reclama ante las autoridades ministeriales. Con lo cual está claro que el Gobierno municipal no viene encontrando las respuestas necesarias en los ámbitos ministeriales. De todas maneras hay cosas que desde el Municipio se pueden hacer, nosotros insistimos en la prevención social del delito, sacar a los chicos de la calle, la iluminación en los barrios, más prevención y patrullaje. Son medidas que los vecinos esperan y no se ven”.

Deuda con el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS)

Durante la sesión, se trató una ordenanza para refinanciar una deuda que el Municipio mantiene con el organismo provincial. “Es por pagos que no se hicieron durante la gestión del ex Intendente, Juan Pablo Anghileri y Marcelo Coronel, que se pagaba en negro a los empleados municipales. Eso generó una deuda que hoy tienen que pagar todos los rodriguenses de aproximadamente nueve millones de pesos y que hoy acompañamos una financiación de esa deuda para pagarla en 60 cuotas”, dijo Pin.

Además, comentó que en la sesión también “hemos tratado proyectos de convenios con el Colegio de Ingenieros. Creo que es importante destacar que tenemos que avanzar en normativas que tiendan a la planificación de General Rodríguez, de cómo crece y se zonifica para el futuro”.

Pedidos de vecinos para exponer en la Banca Participativa

El concejal remarcó que “el presidente del Concejo Deliberante me ha hecho mención a que hay pedidos anteriores a un reclamo que yo hice porque un empleado municipal ha presentado, que es del área de Seguridad y ha sido desplazado de ese lugar sin ningún tipo de explicaciones. Y quería exponer situaciones vinculadas al funcionamiento del área y por eso me parecía importante recalcar que se le diera fecha a él como a otros pedidos para que puedan exponer”.

Fotomultas en General Rodríguez

Pin manifestó que “desde la promulgación hay 120 días con un propuesta nuestra donde, más que decirle al vecino hay que decirle al Ejecutivo que inicie la campaña de difusión y concientización para informar a los vecinos cuáles son las medidas que se van a tomar a partir de este convenio con la Universidad de San Martín. La universidad, durante los cinco años del convenio, se va a llevar una porción importante del ingreso. De cada diez pesos de multa que se cobren, más de cinco se va a llevar la universidad para recuperar la inversión en tecnología”.

Y aclaró: “El convenio supone la optimización de la señalética, del sistema de semáforos, incluye campañas de concientización vial y un mapa de accidentología vial. Originalmente no estaban del todo aclaradas esas cosas, por eso habíamos planteado varios reparos de la misma manera que pensábamos que el reparto de ingresos podía no ser el más equitativo. A partir de las actas, memorándums y aclaraciones vinculadas a las acciones concretas que incluye, nos hizo revisar la situación y poder acompañarlo. Un pedido de nuestro bloque es la mejora del ordenamiento de tránsito, la construcción de bicisendas, la mejora de la señalización. También es una deuda pendiente un plan integral de tránsito, aunque este convenio puede ayudar en ese sentido porque no sólo es la multa, el control porque implica un estudio de diagnóstico de la situación de tránsito, entre otras cosas”.