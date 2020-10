Tras siete meses de inactividad y con algunas caras nuevas, Atlas regresó a los entrenamientos

Todavía sin certezas sobre el desarrollo del próximo torneo, el Marrón confirmó cinco caras nevas respecto de la trunca temporada 2019/2020.

Este lunes, 26 de octubre, Atlas volvió a los entrenamientos presenciales luego del parate general a causa de la pandemia de coronavirus. Tras siete meses practicando remotamente, los jugadores del Marrón se sometieron a los testeos provistos por la Asociación del Fútbol Argentino y luego de dar todos negativos, volvieron a juntarse para trabajar en un terreno de juego.

A partir de ahora nace una nueva ilusión en el cuadro de General Rodríguez. Cabe recordar que el plantel dirigido por Néstor Retamar iba primero en el Torneo Clausura 2020 de la Primera D cuando se suspendió el fútbol y estaba bien encaminado hacia el título a falta de siete fechas.

A partir de ahora, el Guerrero tendrá poco más de un mes de preparación para afrontar lo que queda del campeonato, que de no mediar inconvenientes se reanudará a partir del 6 de diciembre. No obstante, aún no se sabe cómo será el formato del certamen y cómo se definirán los dos ascensos.

Por otra parte, en las últimas horas el Marrón dio a conocer cuáles fueron los refuerzos que llegaron en este receso, a saber:

El defensor Emiliano Pitarch, de 21 años, quien ya sabe lo que es el torneo de la Primera D porque viene de jugar la última temporada con Lugano. Anteriormente tuvo un paso por Comunicaciones.

Los mediocampistas Agustín Campi y Sebastián Borliche (con paso previo por las inferiores de Estudiantes de Buenos Aires). Campi tiene 23 años y también es un conocedor de la categoría ya que disputó la última temporada de la Primera D con la camiseta de Juventud Unida. Salió de las inferiores de Ituzaingó y también tuvo una experiencia en Deportivo Paraguayo.

Y los delanteros Daniel Zamudio ( jugó anteriormente en JJ Urquiza) y Editson Córdoba Mena. Este último es un atacante colombiano de 26 años que llegó procedente de Victoriano Arenas, en donde participó de trece partidos en el campeonato de la Primera C. Antes había jugado en Yupanqui.

Fuente: Solo Ascenso.