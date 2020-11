Magario dijo cuándo volverían las clases presenciales en la Provincia

En el marco de su visita a General Rodríguez y del recorrido puntual por las obras en la escuela secundaria de Villa Vengochea, la vicegobernadora bonaerense se refirió a la cuestión.

Tras visitar el Polideportivo Municipal y la construcción del centro de alto rendimiento deportivo local, Magario recorrió la obra de la nueva Escuela Secundaria N°13, del barrio Villa Vengochea, fundada en la base de la ESB N°15.

Se refirió al “gran abandono y desinversión” que había en materia educativa en la Provincia y dijo: “De la inversión en educación, el 90% son sueldos. Nada estaba puesto en obras. Reinvertimos ahora para preparar escuelas y edificios. Primero faltan escuelas y hay edificios deteriorados. Ahora vamos a ir a ver una de las escuelas que se vienen trabajando”.

Además, agregó: “En General Rodríguez está el 80% de matrícula de gestión estatal. Es importante reactivar la cantidad de escuelas que faltan. Esta escuela que estaba hacinada y le faltaba su ciclo superior. Esto es inversión municipal, es muy importante”.

Por último, cerró: “La comunidad educativa se está preparando para la vuelta a clases cuando la pandemia lo permita, esto no va a ser en marzo, va a ser mucho más adelante. Mientras la vacuna no esté, no vamos a poder volver a las clases normales”.