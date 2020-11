El llamativo cartel que pegó un vecino en un poste de luz del barrio Figueroa Alcorta

La foto circuló ayer en las redes sociales. El cartel está pegado en la calle Cardenal Cagliero y Mayers.

Se trata de un papel en el que está impresa una carta escrita por un vecino al que recientemente le robaron gallinas. En la misma, el autor se dirige al ladrón y le hace un particular aviso.

“A vos, chorro HDP, no viste que tengo dos cámaras. Hablé con la Policía, le mostré las fotos, no voy a hacer la denuncia aún, tenés plazo hasta el viernes 6/11 para que me devuelvas si no querés que empapele el barrio con tus fotos y te denuncio también. ¡Tengo pruebas de sobra!”, escribió.

Se desconoce aún quien es el vecino que pegó el cartel y si logró su cometido: establecer contacto con el ladrón, aunque la imagen demuestra la desesperación de mucha gente por recuperar lo que les roban al punto de llegar a demorar la radicación de la denuncia con tal de asegurarse volver a tener sus pertenencias.