ATE expuso reclamos administrativos a funcionarios del Hospital Sommer

El gremio realizó una conferencia de prensa donde manifestó los principales problemas y apuntó fuertemente contra funcionarios del nosocomio por problemas de trámites que generan falta de personal de enfermería y demoras en designaciones y cobro de horas extras. Policarpo Sosa, secretario General, culpó a funcionarias de algunas áreas administrativas y legales.

Quienes hablaron a la prensa fueron el secretario general de la seccional local de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Policarpo Sosa; y Darío Demarchi, secretario de Asuntos Legales de la Comisión Administrativa del gremio.

En primer lugar, se refirieron a la bonificación que recibe el personal por el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO). Sosa comentó que “los compañeros monotributistas que antes no cobraban el SAMO ni los bonos, ahora van a empezar a cobrarlo. Nos pidió el director (Gustavo Marrone) que demos un tiempito y después del 15 de este mes van a empezar a hacer el preocupacional para entrarán a planta transitoria”.

Además, sobre el pedido de que se destine el 50% de los ingresos al Hospital por SAMO al personal (actualmente es el 30%), el sindicalista expresó: “Hemos tenido reunión con el subsecretario de Salud de la Nación, Alejandro Collia, el director de Hospitales, Carlos Levani; Gustavo Marrone, el vocal de Consejo Directivo nacional, Claudio Vergara”. Manifestó que habría compromiso de que el pedido sea una realidad, pero “está sin la firma la resolución y me comuniqué con el Dr. Collia y le dije que esto parecía un chicle que se estira, se estira, pero hasta ahora sigue sin salir la resolción ministerial que se necesita”. Y cerró con que, cuando se concrete, “gracias a la lucha de los compañeros del Sommer, el personal de todos los establecimientos nacionales percibirá el 50%”.

Demarchi, por su parte, expresó que “entró una factura de PAMI adeudada de diciembre de 2019, pero al no tener la resolución firmada; el director dice que va a dejar plasmada en la resolución, que queda a cuenta el 20% de diferencia del 50% del SAMO. LA diferencia la van a pagar en cuanto se firme la resolución conjunta y lo harán desde esa factura del mes de octubre cuando hicimos la reunión, para adelante. PAMI pagó enero, febrero, marzo abril y mayo. Le había quedado colgada diciembre. Esto del SAMO aplica para todas las obras sociales, pero los montos de PAMI son los más grandes”.

Sosa agregó: “Le dije a Marrone que agilice desde la Dirección de Legales y también la de Recursos Humanos. Hay que llamar para agilizar esto”.

Horas extras

Al respecto, el secretario general de ATE local dijo que “las horas extras se tienen que acordar por pandemia porque para cobrarlas se cobra hasta cierta cantidad”.

Demarchi explicó: “Las horas extras tienen tope de categoría y letra. Hay de D-0 a D-5 y C-0 a C-1. Esa es la carrera 2098, técnica y administrativa. Muchos compañeros, por antigüedad, tienen categoría superior a la 5. Y queremos que los compañeros que superen esa categoría, las puedan hacer. Si tengo D7 y mi jefe me autoriza a hacer horas extras, la puedo hacer pero con tope de D5. Técnicos o Enfermeros de carrera 1133, que estarían afuera para cobrar horas extras, se podría hacer con una resolución conjunta con el Ministerio como hizo el Instituto Malbrán, haciéndose cargo de la partida presupuestaria. Es algo que se puede hacer porque el Hospital tiene rango de subsecretaría. Están faltando recursos de enfermería, podríamos cubrirlo con horas extras de los compañeros, pero el Director al no apurar la resolución con el Ministerio, nos deja en un incierto porque no sabemos si las van a cobrar”.

Policarpo Sosa apuntó contra dos funcionarias del Sommer y dijo: “La Dirección de Recursos Humanos (Adriana Avaca) y la de Asuntos Legales (Soledad Velázquez), tienen que comunicarse con el Malbrán y el Posadas. Quiero recordarle a esas dos compañeras que son funcionarias de gobierno peronista y los peronistas siempre se acuerdan de los trabajadores. Les exigimos que solucionen este problema de los trabajadores. O sino que dejen los cargos. Tanto el Director Ejecutivo, el Administrativo, y todas las coordinaciones habidas y por haber, fueron designados por el Ejecutivo Nacional por 180 días y prorrogable, no por concurso. Más adelante puede haber o no, depende de la decisión que tome el Ejecutivo. Hace un mes que dijeron que se iban a poner a gestionar por la resolución”.

Conflicto por el personal que no superó los psicotécnicos

“A los enfermeros le rechazaron todos los psicotécnicos del Sommer. Y estamos pidiendo que los psicotécnicos se hagan en el Ministerio de Salud de la Nación. El director me dijo que sí, pero los que tengan que gestionar debajo del director, que se pongan las pilas para coordinar para que se haga cada uno”, dijo Policarpo Sosa.

Nombramientos: una necesidad operativa y ejecutiva

El gremialista de ATE expresó: “Necesitamos designaciones de enfermeros. No hay enfermeros. Todos los compañeros, la mayoría, tienen doble trabajo. Y un 20% tienen tres trabajos. Porque no hay.

Demarchi, por su parte, agregó: “Tenemos parados dos expedientes de dos cargos muy importantes. La directora de Diagnostico y Tratamiento, Dra. Marisol Rodríguez Goñi y la directora de Servicio Técnico, María de los Ángeles Scaglia, que salieron a mediados de marzo y todavía están dando vuelta. Esos dos puestos, son importantes, porque al Director le llega a pasar algo, y el hospital queda parado. Porque vendría a ser el segundo del director del Hospital el que puede hacerse cargo. La Dra. Goñi tiene firma para todo, sueldos, proveedores, etc, pero no tiene la designación. Si le pasa algo al director, el Hospital se queda sin firma. Tendría que firmar el director de Hospitales del Ministerio de Salud”.

Policarpo Sosa se refirió, finalmente, a acusaciones de ciertos sectores sobre un intento suyo de marcar una “grieta” política, sobre las autoridades del Hospital, algo que negó diciendo que “todos venían trabajando en el Sommer. La directora de Asuntos Legales estaba trabajando, la de Recursos Humanos entró en el Gobierno de Macri, la directora de Contabilidad es compañera de planta permanente, la de Obras Públicas vino después, pero todos estaban trabajando”.

Demarchi agregó: “Han salido a pegar con que la directora Goñi, que está cumpliendo el cargo pero no la función porque no está designada todavía, cobraba una suma exorbitante. No podría cobrar eso porque no cobran eso y encima no está designada”.