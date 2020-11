La Selección Argentina de Voley se preparará para los Juegos Olímpicos en el Polideportivo Municipal

Este martes visitaron el distrito autoridades de la Federación de Voleibol Argentino (FEVA) y se confirmó oficialmente que tanto los equipos nacionales formativos como el de adultos se entrenarán en el Polideportivo Municipal para Tokio 2021. Será la primera vez en la historia que un deporte de representación nacional se prepare en Gral Rodríguez.

Durante el mediodía de este martes 3 de noviembre, el Intendente Mauro García recibió al equipo técnico de la Federación de Voleibol Argentino (FeVA), quienes le confirmaron que las selecciones formativas y superior del vóley nacional se entrenarán en el polideportivo municipal, previo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Así, por primera vez en la historia un deporte de representación nacional se preparará en nuestro predio deportivo, para afrontar importantes desafíos.

Se reunieron con el Jefe comunal el entrenador de la selección argentina masculina de vóley, Marcelo Méndez, el vicepresidente 1° de FeVA, Juan Sardo, el coordinador de selecciones formativas, Fabián Muraco y el manager de selecciones Facundo Rizzone. También estuvo presente el director de Deportes, Pablo Bustamante.

Esta vinculación entre el Municipio y la institución deportiva surge a partir del conocimiento y recorrida que realizaron los integrantes de la FeVA por el polideportivo. La colocación del nuevo piso flotante y las comodidades del amplio gimnasio y sectores aledaños fueron algunas de las características que resaltaron las autoridades del deporte, para la elección de lugar. En primer término, el objetivo es que puedan entrenarse los grupos formativos pero, tal como lo expresó Méndez, también será lugar de preparación para la selección mayor, que el próximo año participará de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Sobre la decisión, el Intendente expresó: “para nosotros es un profundo orgullo y honor que una selección argentina, creo que por primera vez en la historia de un deporte de representación nacional, venga y no solo eso sino también que se quede entrenando en nuestra ciudad, con todo lo que eso va generar de lindo para el deporte de General Rodríguez”.

Además, según indicó las mejoras en dicho espacio deportivo también serán para acondicionar el velódromo, invertir en natatorios, en canchas de handball y futsal, pensando en un lugar que pueda ser centro de referencia de actividades para la provincia o el país, sea para el alto rendimiento o cualquier chico o chica de los barrios.

En tanto, Marcelo Méndez remarcó que el polideportivo cuenta con una “estructura fantástica”, detalló que es un gimnasio en donde puede tener hasta tres canchas de voleibol, “con un piso que en pocos lugares del país y del mundo existen”. “Este es un proyecto ambicioso que nuestras selecciones vengan acá a entrenar; tenemos a nuestras selecciones menores y juvenil que sería importantísimo, y precisamos de un lugar donde se puedan desarrollar los jóvenes y me parece que ese lugar es acá en General Rodríguez, y bueno hoy estuve visitando las instalaciones y creo que están en las condiciones ideales para que trabaje también la selección mayor, en periodos determinados de tiempo, en periodos de concentración”, agregó.

Sobre el nuevo piso del SUM, el técnico multicampeón dijo: “Es un piso ideal, hay muchas ligas del mundo que ya no permiten jugar en otro tipo de piso que no sea este. Las ligas profesionales de vóley, de básquet de Europa no permiten jugar en otro piso que sea como el que se está poniendo aquí. Para nuestro deporte es una condición ideal de poder jugar y de poder entrenar a los jugadores acá, y creo que también es importante para la sociedad porque protege a los jóvenes que tengan futuras lesiones”

Por último, el vicepresidente comentó que no hay otro caso en la federación de un trabajo de vinculación con un municipio, siendo General Rodríguez la ciudad que recibirá a las selecciones, prestando todas las facilidades como para el alto rendimiento y el entrenamiento.

Fotos de las reuniones con autoridades del voley argentino de mediados de octubre