El SAME, con turnos de una sola ambulancia por falta de médicos

Las últimas semanas el servicio de ambulancias enfrentó horarios en los cuales se bajaba de tres vehículos a uno solo, no por falta del móvil, sino de médicos. Hablamos con el subsecretario de Salud Municipal que contó que se debe a un problema de sistema de contratación de médicos y el éxodo de varios de los que venían trabajando, pero que está presentando un proyecto para que se cambie eso.

La entrevista con el funcionario Gustavo Tummino surgió a raíz de distintos reportes que aseguraban que en las últimas semanas hubo jornadas en las cuales las ambulancias tenían mayores demoras de lo habitual y que incluso hubo algunas situaciones graves donde se demoraban más de media hora, como en la caída de un septuagenario desde un árbol.

Al hablar con el Dr. Tummino, se confirmó que está situación es real y de hecho ha venido sucediendo en algunos turnos de los fines de semana en los cuales hubo médicos que faltaron o dejaron la posición.

Entrevista con el subsecretario de Salud

“El SAME ahora tiene el concepto de ‘dirección’ con el objetivo de darle una reformulación o reordenamiento que le permita tener la capacidad de responder a las necesidades territoriales de urgencia que tiene el distrito. Cuando arrancamos la gestión había dos móviles en funcionamiento y una posibilidad de sustentarnos en el tiempo desde lo financiero, bastante compleja. Pusimos en funcionamiento la tercer ambulancia. Y de acuerdo a las necesidades por las estadísticas, pusimos un organigrama semanal que nos permitió mantener el sistema sin tercerizarlo. Los tres vehículos están en funcionamiento pero aún falta para tener el SAME como lo queremos tener”, dijo Tummino.

Y agregó: “La aparición de la pandemia salió de cualquier canon de cálculo de lo que nosotros hubiéramos pensado que podíamos llegar a tener que diagramar. En ese esquema aparecieron las bajas en el SAME, personas que dejaban de trabajar por cuestiones personales y luego los casos de contagio y aislamiento por contacto estrecho. El personal sufre esto del pluriempleo, comparten trabajo con otros equipos de salud, pero puede pasar que se relaje alguna medida preventiva y uno se transforme en contacto estrecho”.

Por otro lado comentó que “teníamos todas las ambulancias en la base del Hospital Vicente López y descentralizamos generando dos bases más con habitabilidad y confort para que médicos y ambulancieros estén ahí, tanto en la sede de la Secretaría de Salud y en el Hospital Odontológico. Pero aún así, distintas situaciones que generaron aislamientos sucesivos han hecho caer la capacidad del equipo de cubrir absolutamente todas las guardias y nos ha pasado de tener un par de fines de semana donde realmente estuvimos complicados”.

Además, sobre la necesidad de recursos humanos del área, expresó: “Si bien la emergencia está cubierta, nosotros queremos tener las tres ambulancias operativas todo el tiempo. Ese es nuestro objetivo inicial, y luego, crecer sobre ello. Para eso necesitamos mayor presencia de personal, muchos se van por otras necesidades laborales o gente extranjera que se vuelve a su país, etc. Es complejo el rastreo de nuevo personal que quiera sumarse al SAME y participar de este equipo de trabajo en esta situación que estamos viviendo. Estamos tratando de generar una estabilidad en la contratación que no tenía el plantel del SAME, porque cuando arrancamos la gestión había trabajadores con estabilidad de contratación y completada con las guardias y otra parte por medio de facturación. Lo que planteamos es un proyecto de contratación de todos los compañeros, pero la idea es tener todos los papeles en la mesa y con la certeza de la capacidad del Municipio para contratar a todo el personal como debe ser. Vamos a tener una reunión con Economía para evaluar la posibilidad de incorporar al SAME como parte del presupuesto 2021″.

Sobre el efuerzo que representará para el Estado Municipal la incorporación de todo el personal a la planta regular. “Es más caro para el Estado pagar como empleado regular, porque la facturación es a trabajo realizado, trabajo pagado. Los aportes generan un gasto extra y las ausencias justificadas debe seguir pagándola como si el trabajador estuviera y pagar el reemplazo. Representa un esfuerzo mayor”, explicó Tummino.

Sobre el rol actual del SAME en la actualidad, el funcionario manifestó: “El SAME en este momento está funcionando como un mix de lo que es su espíritu, un servicio de emergencias de recoger heridos en la vía pública y llevarlos al Hospital, y hoy en día no funciona sólo con eso, sino que tiene unas tareas que se han sumado que son todas las tareas relacionadas a COVID (asistencia de pacientes respiratorios, traslados de pacientes desde domicilios hacia centros de atención), pero también hace otros tipos de llamados ‘verdes’, que no requieren de una urgencia inmediata pero que también pueden generar el traslado de ambulancias. Tenemos que apuntar a un SAME que tenga capacidad inmediata de respuesta a todo lo que sea de urgencias, pero al mismo tiempo tenga una capacidad de respuesta de la territorialidad de la atención médica que hoy en día nos está llegando por todos lados. La gente quiere que, cuando se siente mal, vaya el SAME, y en lo estricto no es para ir a ver un cuadro clínico de vómitos, por ejemplo, pero uno trata de aumentar la capacidad de lo que puede brindar desde el sistema de salud, pero uno tiene que hacerlo a medida que cuenta con recursos necesarios”.

Sobre los llamados de vecinos por cuestiones menos urgentes, Tummino cerró: “El SAME tiene asentado en su base de datos todos los llamados y los despachos de ambulancias quedan registrados con nombre, apellido y DNI. Hay un filtrado porque a veces los llamados tienen que ver con una consulta. Sirvió sumar profesionales médicos en el sistema de radioperación. Muchas veces la gente llama para preguntar como desenvolverse con cierta situación, no para pedir la ambulancia. Los ingresos de pedidos de servicio de SAME llegan tanto por el 107, pero también un montón por la línea local y después por derivación interna por parte de funcionarios. A mí me llegan un montón de pedidos, a la secretaria le llegan un montón de pedidos y a la directora del SAME le llegan un montón de pedidos, y todos comunicamos a la central de radio-operación”.