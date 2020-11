Buscan a una adolescente desaparecida desde la madrugada del domingo

Se llama Estefanía Guaimas y tiene 14 años. Su madre sospecha de que podría estar con su ex padrastro.

La noticia comenzó a divulgarse en las redes sociales en la tarde de ayer. Estefanía Guaimas, de 14 años, falta de su casa del barrio San Carlos (en las calles Mercado y Aveldaño) desde la madrugada del domingo 8 de noviembre.

Según relató la madre de la joven a Radio Municipal, en la noche del sábado 7 su ex pareja, un hombre de 32 años que sería de nacionalidad uruguaya, pasó por su casa a ver al hijo que tienen en común y se quedó a dormir. Sin embargo, en la madrugada “mi nene me avisó que él se había ido, no me pareció raro, pensé que quizás tenía algo que hacer, pero luego comprobé que mi hija no estaba en su habitación”.

La mujer contó que rápidamente salió a hacer la denuncia en la comisaría, donde también denunció que detectó que le habían robado la moto Honda Stone (252-EEZ) y sospecha que se la robó su ex pareja, de quien no han tenido información ni han podido contactar desde entonces.

De acuerdo a la descripción que difundió la madre, Estefanía mide 1.75 metros de estatura y está con muletas debido a una reciente cirugía traumatológica en una de sus piernas. “Tiene otra operación programada, por lo que debe mantener la pierna en alto y no moverse mucho”.

En caso de tener alguna información sobre la joven, comunicarse al 11-3561-9146 o al 11-3425-6150.