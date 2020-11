Tummino: “No se necesita hisopar para el alta, a los 10 días el virus ya no contagia salvo que el cuadro se agrave”

El nefrólogo y funcionario municipal a cargo de Salud además comentó que los contagios bajaron mucho pero que es alto el nivel de letalidad en mayores de 60 años y por ello hay que continuar los cuidados. Respondió a muchas consultas sobre prácticas a tener en cuenta y cuestiones como el uso del aire acondicionado, entre otros temas. NOTA CON VIDEO.

El subsecretario de Salud Pública municipal, Gustavo Tummino, comenzó refiriéndose a la posibilidad de la vacuna contra el coronavirus, anunciada en los últimos días por el presidente Alberto Fernández: “Esto de la vacuna rusa es muy nuevo. Teníamos información de que la vacuna probablemente llegara antes que lo previsto, lo cual es una noticia gigantesca porque esta epidemia no se resuelve sola, si bien estamos teniendo un tránsito sobre la curva descendente, es decir, estamos teniendo menos casos”, dijo.

“A pesar de eso, sabemos que si esto lo dejamos librado a su evolución, nos espera que en unos meses más tengamos el rebrote que tiene Europa. Tenemos que tener como objetivo que no llegue nunca”, advirtió Tummino en diálogo exclusivo con La Posta Noticias.

Asimismo, el profesional hizo alusión a las prácticas a tener en cuenta en esta época del año, donde las temperaturas comienzan a ser más elevadas y se recurre al uso, por ejemplo, del aire acondicionado: “Lo más recomendable es la ventilación natural. No sería descabellado tratar de que si el día no está excesivamente caluroso o agobiante tratar de evitar el aire acondicionado, pero no hay ninguna recomendación activa al respecto”, sostuvo.

Por otra parte, explicó cómo se desenvuelve el virus de COVID-19 dentro del organismo de cada infectado y cómo fueron evolucionando los distintos protocolos desde que el paciente es un caso sospechoso hasta que se le da el alta o se confirma su condición de positivo. En este sentido, aclaró: “No se necesita hisopar para el alta, a los 10 días el bichito ya no contagia salvo que el cuadro se agrave”.

Por último, hizo hincapié en “el tema de la edad, que es muy determinante”, dado que “la tasa de letalidad global de nuestro distrito es de 1,6, más baja que en la región y que en el país; 3 y pico en la Región VII y 2 y pico en el país. Pero cuando nosotros desglosamos por edad la letalidad de los grupos mayores de 65 años se va al 12 por ciento”. Y afirmó: “Hay muchísimos menos casos positivos y muchísimos más fallecidos. O sea que es mucho más agresivo a pacientes de más años”.

Mirá la entrevista completa: