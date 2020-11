El subsecretario de Salud habló de cómo se manejó el sistema público y privado durante la pandemia

En la última parte de la entrevista realizada en la oficina del área de Salud, dependiente de la Secretaría de Salud Pública y Desarrollo Social, se le consultó al subsecretario Gustavo Tummino por las situaciones que han planteado muchos vecinos respecto de los contagios y situaciones polémicas en la Clínica Privada Centro.

En cuanto a los distintos reclamos de contagios dentro de las instituciones médicas, Tummino aseguró: “Es imposible certificar que tal contagio se llevó adelante en un lugar o en otro, teniendo en cuenta que estamos en un distrito que tiene circulación comunitaria del virus”.

La Clínica Privada Centro fue eje de muchos reclamos y polémicas. El control, pertenece a la Provincia, pero no suelen hablar desde organismos de control de entidades privadas.

Y agregó: “Lo que uno puede poner en tela de juicio son las conductas o decisiones en cuanto a cómo desarrollar la actividad. Nosotros visitamos la clínica hace un tiempo atrás, donde se nos informó, pese a que no tenemos una potestad de definir qué actitud debe tomar. Nos invitaron, hicimos una recorrida dentro de las posibilidades, conversamos con una de las profesionales que estaba en la clínica y nos informó cómo estaban distribuidas las atenciones (los pacientes en clínica, en los pisos y en terapia)”.

ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO

Sobre la situación de salas con casos sospechosos en espacios cerrados:

“Nuestra duda era la de los sospechosos. Es el caso más difícil de aislar hasta en los hospitales porque no lo podés poner con nadie, en principio. O si vos tenés capacidad de alojar al paciente, tenés que hacerlo solo, con su baño solo. Sinceramente hubo momentos en donde la cantidad de hisopados era tal, que no había lugar para alojar a los pacientes de la mejor manera”, explicó.

Sobre los resultados y las demoras:

“Otro factor preponderante fue la dificultad que se generó con los resultados de los hisopados. Al principio de la pandemia arrancamos con una cantidad de centros de PCR que era uno (el Instituto Malbrán). Todo el país mandaba las pruebas ahí. Luego la Provincia gestionó la descentralización y en nuestro distrito se sumó el Sommer. Fue la mejor respuesta que tuvimos”, expresó Tummino.

Y añadió: “Hoy la demora en los testeos es de 24 horas, pero no todos porque el hisopado no es una cosa sencilla, es compleja. Hay veces que hay un problema con la muestra o la operatividad se complejiza”.

También habló del SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino), que es lo que registra los datos COVID-19 a nivel nacional, explicando las razones de los errores de datos mal notificados o tardíos de muertes de pacientes con coronavirus . Dijo que si el paciente da positivo post mortem, este análisis lleva a poner al fallecido como positivo, especialmente para el manejo posterior al deceso. Aseguró que es muy difícil que se fuerce un caso positivo por sobre un paciente, porque el “positivo” lo anotan desde el laboratorio, no desde el efector de salud. Y dijo que los manejos del distrito se hicieron “conforme a las recomendaciones del Ministerio de Salud”.

Cerró diciendo que la idea de su Gobierno es la de prevenir teniendo a la salud como prioridad, que no hay un mal número de efectores sanitarios, pero que sí hay que resolver temas edilicios y repensar la estrategia sanitaria, tratando de incluir a todas las salas como parte de la comunidad, algo que no siempre se da. “Es algo que viene en el recurso humano de Salud desde lo formativo y es necesario tener más recurso para ofrecer, pero no es que solo con salas más lindas habrá más salud”.

Vea más de la nota, en el video completo.