Familiares y allegados de Jonathan Speranza se movilizaron a la Comisaría 1ª en reclamo de justicia

“Queremos que el fiscal apure todo esto y el conductor del auto vaya preso”, sostuvo su pareja, quien además es madre de los dos hijos que quedaron sin su padre.

Este martes 10 de noviembre por la tarde, familiares, amigos y allegados de Jonathan Speranza, el joven que falleció el último sábado a raíz de un accidente ocurrido el 2 de noviembre pasado en Leloir y Los Paraísos, límite entre los barrios Escasany y Virgen del Carmen, realizaron una protesta en inmediaciones de la Comisaría Primera en reclamo de justicia, ya que desde la Policía, aseguran, recibieron información falsa sobre el lugar del siniestro, no se habría hecho el análisis médico al joven que supuestamente manejaba el auto con el que chocó el joven de 21 años y tampoco habría declarado una joven que iría en el mismo coche.

Sobre todo eso se refirió Florencia Guevara, pareja de Jonathan, y madre de sus dos hijos, una nena de 3 años y un bebé de 5 meses. En diálogo con La Posta Noticias, afirmó que al momento de la fatalidad Jonathan se dirigía hacia su trabajo y que de la colisión, se enteró tres horas después (a las 10:00 de ese lunes 2 de noviembre).

Asimismo, contó que le habían informado que el choque se había dado en Leloir y Las Marías. “Nos acercamos a la Comisaría y nos dijeron que se había chocado con un poste saliendo de Bicentenario, lo publicamos en las redes para ver si alguien había visto algo, y el martes fui yo a Bicentenario a preguntar si alguien había visto algo, pero nadie vio nada”, expresó.

Seguido de ello, “me presenté de nuevo acá en la Comisaría y me dicen que el acciente fue en Leloir y Los Paraísos, de una punta a la otra. Cuando nos acercamos al lugar, encontramos los plásticos de la moto”. “Volví a publicar lo del lunes con otra dirección y ahí empezaron a aparecer testigos señalando que había un auto involucrado, aunque acá nos habían dicho que había chocado con un poste”, agregó Florencia.

Por otra parte, ya con el relato de testigos, familiares de Jonathan apuntan a un auto Chevrolet Corsa negro, en el cual, según detallaron, viajaba un hombre con una mujer. “En el auto sabemos muy bien que iba un chico -aparentemente de nombre Enzo- y una acompañante”, afirmaron.

En este sentido, también reclaman por qué sólo se presentó el supuesto conductor y no su acompañante. “Queremos saber por qué ella no aparece. Queremos que declare como testigo y saber si era ella o él quién estaba manejando”, sostuvieron.

De esta manera, “queremos que el fiscal apure todo esto y él vaya preso”, que, además, “lo trajeron a la Comisaría y de acá, se fue a su casa. No hubo análisis médico”, mencionó Florencia, quien pudo verificar esto a partir del trabajo del abogado que está oficiando en el caso. También reclaman por los peritajes de los vehículos, que aparentemente no se habrían hecho o no habrían brindado los resultados.