HCD: la oposición acusó que la Dirección del Hospital Vicente López y Planes “hace agua” y “no tiene rumbos claros”

Además, apuntó contra el gobernador provincial, Axel Kicillof, por la reinauguración de la Terapia Intensiva que actualmente no está funcionando.

La sesión del Concejo Deliberante del último jueves 12 de noviembre tuvo como otro de los puntos más discutidos la situación actual del Hospital Vicente López y Planes, sobre el cual el bloque de Juntos por el Cambio elevó un proyecto de resolución manifestando su “preocupación por el cúmulo irregularidades” en el establecimineto.

Quien se refirió al respecto fue el edil Francisco Pin. “Hay casi un centenar de trabajadores becados sin cobrar sus becas y realizando medidas de fuerza en el Hospital porque el director Dr. Varela dijo que no había fecha de pagos. Además, el propio director manifestó que no tenía certezas sobre la continuidad de las becas y de los becarios, es decir, no solamente les dijo que no cobraron sino que además no sabe si cuando terminan de trabajar sin cobrar los van a seguir contratando o no”, comenzó su exposición.

Seguido de ello, reclamó a la Dirección del nosocomio por la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) “que inauguraron con el Gobernador (Axel Kicillof) y todos los funcionarios municipales no está funcionando, que existen problemas para su puesta en funcionamiento. El Dr. Varela habló de un final de obra, pero a mí fuentes no oficiales me hablan de problemas de infraestructura vinculados a las conexiones, servicios, electricidad y demás, que hacen de muy difícil utilización”, apuntó el radical.

“La pandemia ha avanzado, las fotos en la UTI el Gobernador se las sacó, pero la Terapia Intensiva nueva en el Hospital no funciona”, enfatizó Pin.

“Además se ha instalado un container como morgue en el predio del Hospital en una ubicación de paso de personal. Eso ha llevado a reclamos del personal de hospital, y esto no hace más que agregar incertidumbre, preocupación en la comunidad del Hospital Vicente López por algo que venimos repitiendo desde el inicio de la pandemia: la falta de dirección en el hospital, de coordinación de los servicios, la falta de información clara, el no funcionamiento de un montón de servicios no vinculados al COVID”, agregó.

“No se toman cartas en el asunto. Esta dirección hace agua y claramente no tienen rumbos claros”, sentenció Pin.

La respuesta del oficialismo

Reinaldo Torres

Haciendo hincapié al primer reclamo de Pin, el presidente de la bancada de Frente de Todos, Reinaldo Torres, sostuvo que “es un problema que viene no solamente de la actual gestión del hospital, sino de años anteriores con trabajadores de forma informal que lentamente han pasado a planta permanente y sí, queda un remanente de compañeros trabados, de quienes se está ocupando Fernando Díaz a través de la Dirección Gremial, que pronto, si todo acompaña, en este mes o el siguiente estarían cobrando”, aclaró.

Finalmente, con el consentimiento de todo el recinto, el proyecto de resolución fue aprobado.