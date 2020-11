“Gonzalito” volvió a Gral. Rodríguez por otro informe de TV: esta vez, por un reclamo de calles

El notero ex CQC vino al distrito para grabar un informe sobre el reclamo de vecinos del barrio Parque Irigoyen por el estado de calles tras los trabajos de obras hídricas que habían sido prometidas el año pasado.

El periodista Gonzalo Rodríguez estuvo en los últimos días en la ciudad trabajando en un informe que se mostró en la sección “Por qué no” del noticiero de Canal Nueve, “Telenueve Central” y que denominaron “Cuando el progreso trae desastre”.

Fue al barrio Parque Irigoyen, donde habló con vecinos que comentaron sobre el calvario que viven por el estado muy deteriorado de las calles luego de que se removiera la tierra por los trabajos de las obras hídricas durante el Gobierno municipal anterior. Por las imágenes que se mostraron, el día en que se grabaron las notas fue luego de alguna lluvia dado que se podía apreciar el barro uniforme y fresco en las arterias del vecindario.

“En el 2019 pasaron los caños pluviales por esta cuadra y dieron por finalizada la obra, que en realidad no se terminó. Supuestamente la calle iba a ser transitable y que iba a conectar el asfalto a dos cuadras, con el asfalto de Concejal Hernández. Diez meses después estamos en estas condiciones. Tenemos que dejar autos en las esquinas porque quedan encallados”, dijo un vecino. “Antes comprábamos escombro y rellenábamos, pero para hacer los arreglos dieron vuelta todo, cambió el gobierno, levantaron las garitas y se fueron”.

Entre las quejas, los vecinos manifestaron que “no entran los servicios médicos” y hubo una madre que comentó que su hija había atravesado dos cirugías recientemente y necesitaba esa garantía.

Comentaron, además, que juntaron “116 firmas” por ese reclamo de los vecinos de la calle Fortín Atahualpa.

Acompañado por ellos, el periodista se dirigió al Municipio donde fue recibido primero por el secretario Privado, Javier Tarragona; luego ingresó al Palacio Municipal junto al vecino que encabezaba el reclamo y les dieron acceso al despacho del Intendente, donde abrió la puerta el secretario de Prensa, Sebastián Piccardo, y en el interior los recibió el mandatario, Mauro García junto a su secretario coordinador de Gabinete, Luciano Larralde.

Tras la consulta vehemente (fiel a su estilo) de Gonzalito, García reconoció que hay “muchas calles embarradas y estamos trabajando para resolverlo. La realidad es que son obras que estaban licitadas. Se inician acciones, se ejecutan garantías y en el medio los que sufren los vecinos”. Y finalmente dijo que “me hago cargo” ante el reclamo vecinal.

El informe tuvo una breve pausa y Gonzalito manifestó en el estudio de Canal Nueve que “Darío Kubar prometió terminar con una obra que no culminó”.

Desde el bloque Juntos por el Cambio – Vidal Conducción se había presentado un proyecto de comunicación en la sesión del 22 de octubre pasado en el Concejo Deliberante en el que se había expresado el reclamo a la empresa contratista de la obra hidráulica en las calles Fortín Laguna y Laguna Larga, de Parque Irigoyen.

En dicha sesión, el concejal oficialista Reinaldo “Cartu” Torres había dicho que “nos vamos a hacer responsables de la no obra de a gestión anterior”. A su cruce salió el actual edil y ex secretario de Obras Públicas, Marcelo Basilota, quien había contestado que “Quiero aclararle al concejal Torres que la obra no la dejamos inconclusa, sino que se terminó. Y la responsabilidad para que esta obra quede como tiene que quedar, que es con su tratamiento de estabilizado de calles, es hoy del actual secretario de Obras Públicas porque nosotros esto lo dejamos claramente terminado y con el compromiso de la empresa contratista de terminar lo que tiene que terminar. Así que nosotros terminamos la obra, pero faltó en el cambio de gobierno estabilizar la calle”.

Lo cierto es que, más allá de las acusaciones de que la responsabilidad fue de la empresa, el Gobierno anterior o el actual, lo cierto es que luego de una semana Gonzalito y su equipo volvieron al mismo lugar mostrando, en pleno día soleado, los trabajos que realizaban las máquinas municipales en las calles mencionadas.

Una vecina comentó que hubo un arreglo “de corto plazo”, dado que “la primera instancia era hacer el nivelamiento de las calles y hacer un mejoramiento arriba de eso. Ahora tiraron cascote, algo a medias”. Otra vecina indicó: “Tiraron piedra de demolición que está con fierros, vidrios. Caminar es medio imposible con esto”.

Y añadieron que: “También pusieron luminaria. Seis luces. No tienen fotocélula, quedan 24 horas prendidas”.

En el lugar, abrieron el plano y mostraron que se encontraba el secretario de Obras Públicas, Mauricio Ríos, quien dijo: “Primero estamos ejecutando este plan a corto plazo. La empresa se comprometió a terminar y consolidar la calle como estaba pactado en primera instancia. Muchas veces las obras llevan tiempo en cuanto al asentamiento de los materiales que se remueven y después hay que darles un repaso. Nosotros hoy estamos tratando de hacernos cargo de esa responsabilidad que quizás otros no lo hicieron”.