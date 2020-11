Hospital Vicente López: becados volvieron a reclamar el pago de sus salarios

Durante la mañana de este viernes 13 de noviembre, trabajadores y trabajadoras becados del Hospital Interzonal Vicente López y Planes, que ingresaron en agosto pasado, llevaron adelante una nueva protesta en reclamo del pago de salarios. La manifestación estuvo acompañada por la seccional local de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Según se informó, la medida de fuerza tuvo origen porque el personal que ingresó en el marco del programa Becas de Contingencia Covid-19 en agosto pasado aún no cobró sus sueldos. Además, desde ATE informaron que hay 14 becados que no figuran en los registros del Ministerio de Salud provincial, y por lo tanto no estarían en condiciones de cobrar sus haberes como sí lo están el resto (son 67), que se estima que lo percibirían el próximo 2 de diciembre.

Además de la presencia de Policarpo Sosa, titular de ATE y otros representantes del sindicato, al lugar también se acercó la Dirección de Asuntos Gremiales municipal, Fernando Díaz.

Durante la jornada de lucha, el personal de salud que reclamaba, mantuvo un intercambio con el director del nosocomio, el Dr. Cristian Varela, quien les manifestó que ya se habían realizado todos los trámites pertinentes y que la situación dependía de las autoridades provinciales. Por otra parte, solicitó que no se realizara la medida de fuerza de la forma en que se estaba llevando adelante, algo que le valió el repudio generalizado de los y las presentes. “No pueden cortar la calle”, “se están manejando mal” expresó a quienes desde agosto están sin percibir sus salarios.

Desde ATE indicaron en un comunicado que hace tres meses sus representantes habían pasado a integrar la Comisión del HIGA Vicente López y Planes para buscar “levantar al hospital” en diálogo permanente con otros sectores del nosocomio. Y aseguraron que “desde el primer momento los gremios y los compañeros y compañeras nos brindamos para llegar a buen puerto, pero el tiempo pasa y la solución no llega. El desgaste del personal es enorme, todos esperamos que de una vez por todas se resuelva esta situación, más en medio de esta pandemia es muy triste todo lo que sufren estos compañeros y compañeras esenciales que arriesgan su vida atendiendo a pacientes con Covid-19”.

Por último, el gremio avisó que de no haber respuesta, habrá un paro de 24 horas el próximo lunes 16 de noviembre.