Le robó el celular un vendedor ambulante

Ocurrió en la mañana del jueves 12 de noviembre en un comercio de la zona de Malvinas.

Fue alrededor de las 11 horas cuando un vendedor ambulante de medias ingresó en una librería de la calle José Hernández a pocos metros del cruce con la Ruta 7.

La víctima fue una adolescente de 16 años que se encontraba atendiendo el negocio familiar junto a su mamá. “Me insistió mucho para que le compráramos medias y terminó convenciéndome. Tomé dinero de mi bolsillo, le compré y se retiró”.

La joven cerró: “Al rato me percaté de que se había llevado mi celular que tenía en una caja. Lo agarró mientras me insistía de comprarle sin que yo me diera cuenta”.

La madre de la adolescente, agregó: “Hay seguidilla de robos a comercios, muchos vienen como vendedores ambulantes a ver si te descuidás y se llevan algo. Me gustaría que la Municipalidad registre a la gente que vende en la calle. Son un montón de chicos que venden condimentos, medias, y están tomando cerveza en la esquina, drogados, intimidándote cuando uno pasa por la vereda. Nosotros la estamos pasando mal, trabajamos para pagar los alquileres, y encima tenemos que sufrir esto”.