Vecina está en conflicto con Edenor por una multa que quieren cobrarle

“Yo tengo derecho a no abonar lo debido ya que yo no habité esa casa”, sostiene la mujer, que a su vez aclaró haber pagado todas las boletas desde que se mudó al domicilio en cuestión, aunque en la última vino adosado “todo junto”.

Desde junio último, Karen se mudó junto a su marido y sus cuatro hijos a una vivienda del barrio Parque Yrigoyen, sobre la calle Sangiovanni. La casa era de su suegra -de nombre Gladys-, quien falleció el pasado 27 de mayo.

El 11 de septiembre, Karen recibió en dicho domicilio una carta de la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica, Edenor, a nombre de la fallecida, indicando una multa por “anomalías en el funcionamiento del medidor”, que “impidieron el normal registro de los consumos durante el período 28 de enero de 2020 al 22 de mayo de 2020”, señala el escrito de Edenor.

“Por este motivo efectuamos un ajuste de 2.291 kWh que equivalen a $20.648,24 (incluyendo impuestos al momento de la emisión de la liquidación)”, continúa la carta.

Ante ello, la vecina sostiene que “Edenor me quiere hacer pagar una multa que no está a mi nombre”. “La señora falleció en mayo, su hijo y yo nos vinimos a vivir a la casa ya que había quedado desocupada”, contó. Y aclaró que “a partir de junio he pagado todas las boletas pero yo no puedo pagar dicha multa”. “Tengo el derecho a no pagarla porque no está a mi nombre”, sostuvo. Y precisó que “el número del reclamo que yo hice es 277630”.

A su vez, manifestó que “este mes no puedo abonar el mes porque vino todo (el consumo mensual y la multa) en la misma boleta”.

La vecina respondió la carta que recibió de Edenor vía e-mail y todavía aguarda por una respuesta.