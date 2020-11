Gestión menstrual sustentable: el oficialismo local pide que se apruebe la ley nacional

En la última sesión del Concejo Deliberante, el bloque del Frente Todos aprobó una resolución para pedirle a la Cámara de Diputados de la Nación el tratamiento y aprobación de la iniciativa que propone la entrega gratuita de productos de gestión menstrual.

En la sesión de este jueves 12 de noviembre (en el que estuvieron ausentes con aviso Helena Chávez y Marcelo Basilotta), la concejala Agustina Victoriano presentó el proyecto de resolución que impulsa para solicitar a los legisladores del Congreso Nacional la aprobación de la Ley “Plan Nacional de la Promoción de la Gestión Menstrual Sustentable”.

¿Qué propone dicha iniciativa? Promover el acceso y uso gratuito de productos de gestión menstrual saludables y sustentables, incluir dichos productos en el programa Precios Ciudados, fomentar su producción y comercialización; y crear el Observatorio de Gestión Menstrual para generar información, datos y estadísticas “para el desarrollo de políticas económicas y medidas de incentivo productivo tendientes a reducir el impacto económico que conlleva la gestión menstrual, a fin de garantizar la igualdad de acceso, la reducción de desigualdades y la toma de decisiones informadas, tanto públicas como privadas”.

En la presentación de su resolución, que terminó siendo aprobada, Victoriano habló sobre el proyecto que pide que se apruebe en el Congreso: ““El proyecto de ley que tiene que ver con la promoción de la gestión menstrual sustentable que pareciera entre tantos debates que pierde la importancia y la urgencia, pero durante pandemia se ha hecho en pandemia en el Conurbano Bonaerense un estudio de la plata que gastan las personas menstruantes en higiene y la verdad nos parece importante hablar de estos temas porque así como podemos hablar de endometriosis, también tenemos que hablar de que hay muchas mujeres y personas que con un estudio del Ministerio de Economía gastan entre 2.000 y 4.000 pesos con Precios Cuidados para acceder a estos productos”.

Otros proyectos

Impulsados por el oficialismo

Se aprobó un convenio entre el Municipio y el Banco Ciudad de Buenos Aires para el pago de cuotas de amortización de préstamos personales. También la donación de un colectivo por parte de La Perlita para el uso de la Dirección de la Casa de la Niñez. Y la declaración del “Día del productor del cultivo de la frutilla” cada 23 de noviembre. Todas iniciativas propuestas por el Departamento Ejecutivo municipal.

Además, el bloque del Frente de Todos logró aprobar que se declare de interés municipal al Centro de equinoterapia “Joapy”.

Impulsados por la oposición

Se aprobó (con modificaciones) una ordenanza para distinguir con un recordatorio especial a todos los alumnos de todos los niveles designados abanderados y escoltas durante el periodo 2020 por causa de la pandemia COVID-19.

Fabián Polverini (Juntos por el Cambio), dijo: “Esta pandemia ha provocado la no asistencia presencial de miles de alumnos de nuestra localidad. Algunos fueron a fines de diciembre designados o elegidos por su capacidad o trabajo formativo, de actitud que han tenido en la escuela, por docentes y compañeros fueron seleccionados abanderados y escoltas en las banderas nacional, provincial y municipal. El hecho de que la suspensión de clases sea bastante prematuro, provocó que prácticamente los chicos no hayan podido lucir los honores de tener las insignias patrias, solamente en el acto de apertura hayan podido mostrar ese orgullo. Entonces, me pareció interesante hacer algún reconocimiento a estos chicos, seleccionados en base a su formación en el año 2019, y que de alguna manera el Municipio, a través de la Dirección de Educación y en coordinación con la Secretaría de Inspección General, se pudiera llegarle con un reconocimiento. En esto quiero destacar la actitud de la concejala Portela, con quien hablamos y me pareció atinado que podamos tratar esto sobre tablas”.

La edil de Frente Todos, Emilse Portela, expresó: “Vamos a pedir que quede a total criterio de la UEGD y del Comité Mixto de Salud y Seguridad en Empleo Público la forma de realizar este reconocimiento entendiendo que todavía no estamos realizando actos de forma masiva” y que se aclare que corresponde a los abanderados y escoltas del año 2019.

Otro punto tratado y aprobado en la sesión que impulsó Juntos por el Cambio fue un pedido al Departamento Ejecutivo para que aplique la Ordenanza 4740 de “Propaganda Política”.

El concejal Francisco Pin dijo: “Pedirle al Ejecutivo que arbitre los medios para la plena vigencia de la Ordenanza 4.740 que tiene que ver con restringir la contaminación visual en nuestra ciudad. Hemos avanzado mucho con respecto a la cuestión ambiental, aun en pandemia”. Y agregó: ““Voy a pedir una comunicación instando al Ejecutivo a la plena vigencia de esta ordenanza porque hemos notado que en forma creciente se viene viendo mucho pasacalle, contaminación, y esta ordenanza lo prohíbe y restringe”.

Además, hubo pedidos al Ejecutivo para arreglos en la calle Somoza entre Liniers y José Hernández; eliminación de acumulación de agua en Tucumán y Espora, en el barrio Los Paraísos; y arreglos en las calles de Altos del Oeste. ““La mayor preocupación de los vecinos es por la realización de una fosa en un campo lindero de tres metros de profundidad por 200 metros de ancho”, manifestó Oroño a partir de reclamo de vecinos. Todos fueron aprobados.

También se aprobó un pedido de control en el cumplimiento del incremento de frecuencias y recorridos de colectivos tras la “normalización” de la situación a partir de la declaración del DISPO. Y que se siga estudiando la posibilidad de una nueva licitación, una nueva empresa, nuevos recorridos, “así como está nuestro sistema de transporte nos está quedando cada vez más chico”.

Hubo aprobación de pedidos para “retornar a actividades económicas habituales y necesarias de instituciones locales, centros de jubilados, entidades intermedias, prestaciones de servicios y turismo”; y solicitud al Ejecutivo para que explique “por qué han quedado sin efectivos policiales los puestos de avanzada del distrito”. Finalmente, se habló de la vigencia de la ordenanza 4.715. “Tiene que ver, en vista de las fiestas de fin de año, y con lo de la ciudad más sustentable, y habiendo sancionado en 2019 una ordenanza de prohibición y restricción al uso de pirotecnia sonora, nos parece fundamental y necesario que desde el Ejecutivo se arbitren todas las medidas de difusión y de control en lo que tiene que ver con la venta y distribución para que podamos tener unas Fiestas bastante especiales”, dijo Pin.

Por último, Juntos por el cambió presentó un proyecto para expresar “preocupación por violencia y amenazas en varios municipios por reclamos habitacionales” que terminó siendo rechazado.